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Anastasiadis :“Hedef, Türk eylemlerini cevapsız bırakmamak”

Anastasiadis, Türkiye’nin, “kışkırtıcı” diye nitelediği eylemlerini “cevapsız bırakmayacaklarını” söyledi.

Anastasiadis :“Hedef, Türk eylemlerini cevapsız bırakmamak”

Anastasiadis, Türkiye’nin, “kışkırtıcı” diye nitelediği eylemlerini “cevapsız bırakmayacaklarını” söyledi.

15 Eylül 2019 Pazar 12:19
Anastasiadis :“Hedef, Türk eylemlerini cevapsız bırakmamak”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “45 yıldır yeni yerleşikleri değil, sakinlerini, mal sahiplerini, onu tanımlayanları bekleyen kenti korumak için mümkün olan hiçbir şeyi atlamadan yapacağız” dedi.

Rum radyosuna göre sözde “Maraş Belediyesi”nin Derinya’daki kültür merkezinde dün akşam düzenlenen “anti işgal” etkinlikte konuşan Anastasiadis, Türkiye’nin, “kışkırtıcı” diye nitelediği eylemlerini “cevapsız bırakmayacaklarını” söyledi.

Önümüzdeki günlerde önüne koyduğu hedefin, Türkiye’nin eylemlerini cevapsız bırakmamak olduğunu söyleyen Anstasidis, bunun için BM Genel Kurulu vesilesiyle gideceği New York’ta Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve BM Genel Sekreteri ile temaslarını bu maksatla değerlendireceğini anlattı. Anastasiadis, ekim ayında Brüksel’de gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısı gündemine de Maraş konusunu da ekletmek istediğini, bu isteğinin Avrupalı liderlere iletildiğini söyledi.

 “Türk uzlaşmazlığı hiçbir olanak bırakmadı, çözüm çabalarını dinamitledi” iddiasında da bulunan Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölge’deki egemenlik haklarının ihlali, Maraş’ı iskâna açma tehditleri, ne bizim, ne uluslar arası toplum, ne de AB için kayıtsız kalınabilecek eylemlerdir” ifadesini kullandı.

Kıbrıs müzakerelerinin başarısızlığı konusunda çok şey söylendiğini hatırlatan Anastasiadis, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına da değindi ve “Mustafa Akıncı ile 9 Ağustos’ta üstlendiğimiz ve başardığımız son çabayı da batırmak için her yöntemle çabalıyorlar” dedi.

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Anastasiadis “İşleyebilir ve sürdürülebilir, siyasi eşitliği kabul edecek bir çözümde kararlıyım. Ancak siyasi eşitliği, Türkiye’nin anladığı değil, BM kararlarında belirtilen şekliyle kabul edecek çözüm” dedi. Rum lider şöyle devam etti:

 “Bir topluma, ötekine tahakküm etme hakkı tanıyan ve Türkiye’nin Kıbrıs’ın tamamını  kendi hegemonyası altına almasına olanak tanıyacak siyasi eşitliği ve Kıbrıs halkına, kendisini aşağılayacak veya kabul etmesine olanak bulunmayan bir  çözümü sunmak niyetinde değilim.”

Öte yandan Rum Sözcü Prodromos Prodromu ise “Türkiye şu anda Başkan Anastasiadis ve Kıbrıslı Türk lider Akıncı arasındaki, referans şartlarında mutabakat sağlanabileceğini gösteren uzlaşıyı bozmak için müdahale ediyor” iddiasında bulundu.

Bir etkinlikte konuşan Prodromu, “Bunu ve Maraş’ın iskana açılmasını engellemek için elimizdeki bütün diplomatik ve siyasi imkanları kullanacağız, Genel Sekreter’in müzakereleri yeniden başlatma inisiyatifinin devamını talep edeceğiz” dedi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne başvuru seçenekleriyle ilgi araştırmanın tamamlandığını, hazırlanan dosyanın pazartesi günü Rum Yönetimi Başkanı’na sunulacağını söyledi.

Hristodulidis, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kathimerini’ye röportajında dile getirdiklerine karşılık “Kıbrıs sorununda istenilen çözüm, BM kararları zemininde iki bölgeli iki toplumlu federasyondur” dedi.

Son Güncelleme: 15.09.2019 16:49
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis
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