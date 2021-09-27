Anastasiadis gayrı resmi üçlü görüşme sonrasında açıklama yaptı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bugün New York’ta gerçekleştirilen gayrı resmi üçlü görüşmeyi “verimli ve farklılıkların ortaya konduğu bir görüşme” olarak nitelendirdi.
Rum haber kaynaklarına göre görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Anastasiadis, Tatar’ın egemen eşitlik ile iki devletlilik çerçevesindeki tezlerini, kendisinin de BM kararlarıyla tümüyle örtüşen tezlerini ortaya koyduğunu ve çıkmazın aşılması için nasıl ilerleyebileceklerine dair farklı yöntemler üzerinde tartıştıklarını belirtti.
Anastasiadis, ilgili açıklamanın yarın BM tarafından, iki tarafın da uzlaşısının akabinde yapılacağını kaydetti.