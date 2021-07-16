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16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Anastasiadis Erdoğan'ın yapacağı ziyaret değerlendirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, kapalı bölge Maraş konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti sırasında yapacağı açıklamalara göre hareket edecekleri ifade etti.

16 Temmuz 2021 Cuma 12:00
Anastasiadis Erdoğan'ın yapacağı ziyaret değerlendirdi

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum hükümetinin, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş konusunda atacağı iddia edilen yeni adımlar konusunda beklemede olduğunu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise dün bu konuya değinerek, “sabırlı olunmasını” salık verdiğini yazdılar.

Anastasiadis, 15 Temmuz 1974 darbe girişi sırasında hayatların kaybedenlerin anıldığı törende yaptığı konuşmada, durumu yakından takip etmekte olduklarını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti sırasında yapacağı açıklamalara göre önlemler almaya yöneleceklerini belirterek “sabırlı olunmalı” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye karşı neden AB vetosunun kullanılmadığı şeklindeki bir soru üzerine ise Anastasiadis; “Olumlu gündem onaylanmadı çünkü ilk ‘onaylanmayacak’ diyen Kıbrıs Cumhuriyeti’ydi. Sn. Erdoğan’ın olumlu gündemi elde edeceğini düşündüğü 24 ve 25 Temmuz sonuç bildirgesine bakarsanız, almadığını görürsünüz” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve herkesin Türkiye’yi uyardığını öne sürerek “doğru diplomasi çerçevesinde yapılabilecek her şeyi yapmakta olduklarını” vurguladı.

Anastasiadis ayrıca, Ulusal Konsey toplantısına katılan herkesin verimli ve ortak kararlı bir tutum sergilediklerini belirterek, tüm siyasilere teşekkürlerini dile getirdi.

RUM MECLİSİ’NDEN MARAŞ KARARI

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Öte yandan gazete bir diğer haberinde, dün toplanan Rum Meclisi’nin, Türkiye’nin, kapalı bölge Maraş’a ilişkin “tek taraflı eylemlerini kınayan ve BM Güvenlik Konseyi ilgili kararlarının uygulanmasını talep eden” bir bildiriyi onayladığını yazdı.

Rum Meclisi’nin oy birliğiyle onayladığı bildiride özetle, Maraş konusunda daha önce yayımlanan bildirilerin yeniden onaylanırken, Maraş sorununun çözümünün BM ve uluslararası toplumun kararlarına dayandırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Bildiride ayrıca, Türkiye’ye, Maraş konusundaki eylem ve planlarına son verme, AB ve BM’ye ise, Türkiye’nin eylemlerinin engellenmesinde daha aktif rol üstlenme çağrısında bulunuldu.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Meclisten İki Toplumlu İki Kesimli Federasyon Çözümüne Dair Tek Kelime Yok” başlığı altında verirken, meclisin dört sayfalık bildirisinde iki toplumlu iki kesimli federasyona dayalı çözümden tek kelime dahi bahsedilmediğine dikkat çekti.

Gazete, DİKO milletvekillerinin önerisiyle Dışişleri Komitesinde hazırlanan ve meclise sunulan bildiride iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümünden bahsedilmemesinin sebebi olarak “oy birliğinin sağlanmasının” gösterildiğini yazdı.

AKEL ve DİSİ’li bazı kaynakların gazeteye, bildirinin oy birliğiyle onaylanabilmesi adına bu yola gidildiğini, buna karşın bildiride “BM kararlarında belirtildiği şekliyle arzu edilen çözüm temelinde” ifadesinin yer alması sebebiyle, iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne dolaylı da olsa değinildiğini söyledikleri de haberde yer aldı.

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Son Güncelleme: 16.07.2021 12:25
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