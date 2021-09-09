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Anastasiadis, Eğitim Bakanı’ndan “izahat isteyecek”

Lefkoşa, 9 Eylül 21: Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastsiadis’in, Güney Kıbrıs’ta lise ikinci sınıflarda okutulması öngörülen İngilizce ders kitabının bir sayfasının, Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermesi sebebiyle yırtılması talimatını veren, ardından da kitabın toplatılmasını emreden Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’yla yarın bir görüşme gerçekleştirerek “izahat isteyeceği” belirtildi.

09 Eylül 2021 Perşembe 14:45
Anastasiadis, Eğitim Bakanı’ndan “izahat isteyecek”

Güney Kıbrıs’taki haber kaynaklarına göre, Eğitim Bakanı Prodromu’nun, Atatürk’ün yer aldığı söz konusu sayfanın yırtılması talimatını vermesi ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Anastasiadis; “21’inci yüzyılda daha farklı bir şekilde yönetilebilecek bir sorunun neden bu şekilde ele alındığıyla ilgilendiğini” söyledi.

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“Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının kendisini hiç ilgilendirmediğini, kendisini ilgilendiren şeyin, 21’inci yüzyılda, büyük olasılıkla daha farklı bir şekilde ele alınabilecek bir sorunun nasıl ele alındığı olduğunu” belirten Anastasiadis, yarınki Bakanlar Kurulu toplantısı ve Prodromu’yla gerçekleştireceği görüşmede bunu ele alacaklarını vurguladı.

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Son Güncelleme: 09.09.2021 15:03
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