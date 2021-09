Anastasiadis de bugün New York’a hareket ediyor

Rum basını üçlü görüşmenin, Rum Bakanlar Kurulu’nun bazı KKTC yetkililerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarının iptal kararı üzerine Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis arasında cereyan eden karşılıklı açıklamalar yüzünden şekillenen gerilimli ortam ve iki tarafı ayıran büyük mesafenin gölgesinde gerçekleşeceği için Rum tarafının beklentisinin düşük olduğunu yazdı.

Politis “Üçlü Görüşmeye Yakınlaşmalar Olmadan ve Görüntü Puslu Gidiyorlar” başlıklı haberinde üçlü görüşmenin 26 Eylül’de olacağı bilgisine karşın New York’taki kaynakların belki 25 Eylül sabahı olabileceğini söylediğini ancak en hâkim senaryonun 27 veya 28 Eylül olduğunu yazdı.

Gazete “Kıbrıslı Türk liderin, müzakerelerin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tanınmasını şart koşması nedeniyle görüşmeden beklentiler çok düşük” ifadesini kullandı.

Haberde Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in BM Genel Kurulu için gideceği New York’ta ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye çalışacağı, bunun mümkün olmaması halinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşme ihtimalinin araştırıldığı kaydedildi.

Sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş” yıl dönümü törenlerine katılmak için 29 Eylül’e kadar New York’ta kalacak olan Anastasiadis’in BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi 5 ülke temsilcisi, yabancı denkleri ve Yahudi Lobisi temsilcileriyle görüşeceği de kaydedildi.

Alithia haberi “New York’a Düşük Beklentilerle… Guterres Tarafından Yetkinin İadesi İsteniyor… BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Atanacaksa, Jane Holl Lute Olmayacak” başlık ve spotlarıyla ikinci manşet olarak değerlendirdi.

Gazete edindiği yeni bir bilgiyi de şu ifadelerle aktardı: “Yeni bilgiler, Antonio Guterres’in istediği gibi BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için yeni Özel Danışman ataması konusunda anlaşma olursa, bu Jane Holl Lute olmayacak.”





MARİOS PELEKANOS

Habere göre Rum Sözcü Marios Pelekanos dün “Alpha” ve RİK’e yaptığı açıklamada Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Tatar ve Genel Sekreter Guterres ile üçlü görüşmeye “beklentisi düşük” gideceğini söyledi. Rum tarafının, gayriresmî üçlü görüşme tarihinin netleşmesini beklediğini kaydeden Pelekanos “Antonio Guterres iki tarafın niyetini yoklamayı hedefliyor. Bu, bizim tarafın talep ettiği, iki tarafın tezlerini masaya koymasını ve prosedürün yeniden başlaması yönündeki çabalara yardımcı işlemesini beklediğimiz bir görüşmedir” dedi.

Rum tarafının bu görüşmeden beklentileri sorulduğunda, görüşmede Genel Sekreter tarafından ne söyleneceğinin beklenmesi gerektiğini kaydeden Pelekanos şunları söyledi:

“Kabul etmek gerekir ki Sayın Tatar’ın ve Kıbrıs Türk tarafının tekrar eden açıklamaları çok da iyimser olmamıza olanak tanımıyor. Bu, bizim tarafın, diyaloğun yeniden başlaması ve Kıbrıs Türk liderliği ile Türkiye tarafından kapalı Maraş’ta yapmaya çalıştığı emrivakileri tersine çevirmek için harcadığı çabada eldeki bütün imkânları kullanmaya devam etmemesi gerektiği anlamına gelmez.

Üçlü görüşmenin ajandası bizzat BM Genel Sekreteri tarafından belirlenecek. Hükümet, New York’taki görüşmenin diyaloğun yeniden başlaması için yapıcı işleyeceği konusunda iyimserdir. Ancak Kıbrıslı Türklerin lideri Ersin Tatar dün de iki devlet çözümünde ısrar etti. Bu pozisyon kabul edilemezdir ve Güvenlik Konseyi kararları dışındadır.”



TAHSİN ERTUĞRULOĞLU

Gazete devamla Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun “Ada’da iki ayrı halk, demokrasi, devlet ve egemenlik olduğunu kabul etmeniz lazım. Tek ada ve iki devlet gerçeğine gelinmediği sürece Kıbrıs konusunda uzlaşı formülleri peşinde koşmanın hiçbir anlamı yoktur, gerçekleşmeyecektir. Benim kişisel olarak beklentim Genel Sekreter'in gerçekçi davranarak, 'ortak zemin yoktur, benim İyi Niyet Misyonumu başarıyla sürdürmeme olanak yoktur' diyerek görevini iade etmesidir. BM'nin Kıbrıs konusuna, Kıbrıs Türk tarafının aleyhine taraf olmaktan kurtarılması gerekir” açıklamasını aktardı.