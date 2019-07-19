Anastasiadis Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisini memnuniyetle karşıladı, görüşmeye hazır olduğunu bildirdi

“GUTERRES LİDERLERDEN İŞARET BEKLİYOR”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, gayri resmi beşli bir görüşme yapılması önerisinde bulunmasını memnuniyetle karşıladığı ve sözcüsü aracılığıyla, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmeye hazır olduğunu bildirdiği belirtildi.

Alithia gazetesi “İlk Önce Görüşme, Derinlerde de Crans Montana Mı? Başkan Mektup Fırsatının Heba Olmasına İzin Vermedi- Türkiye’yi Uygun Ortamın Yaratılmasına Aktif Şekilde Katkıda Bulunmaya Çağırıyor- Toplantı Ortak Bileşen” başlıklarıyla konuya geniş yer verdi.

Gazete, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması süreci üzerinde hem fikir olunması nihai hedefiyle, BM Genel Sekreteri Guterres himayesinde, 5’li bir gayri resmi toplantı yapılması önerisinin en nihayetinde Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis için “ortak bileşen teşkil ettiğini” savundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Guterres’e yönelik mektubunda, gayri resmi bir 5’li görüşme yapılmasını önerdiğinin ifşa olmasının ardından, Rum lider Anastasiadis’in dün bu gelişmeden memnuniyet duyduğunu ifade ettiğini yazan gazete, devamla Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun açıklamalarına yer verdi.

PRODROMU

Gazeteye göre Prodromu, Anastasiadis’in “Sayın Akıncı’nın (esasında Başkan Anastasiadis’in 14 Haziran’da BM Genel Sekreterine yönelik mektubunda yazılı olarak da önerdiği tekliflerinden birini benimseyerek) 13 Temmuz’da hidrokarbonlar konusunda ortaya koyduğu önerisinin aksine, 10 Temmuz’da BM Genel Sekreterine gönderdiği mektubunda, Crans Montana modelinde bir gayri resmi toplantı yapılmasını önermesinden memnuniyet duyduğunu belirttiğini” iletti.

Prodromu açıklamasında ayrıca “Anastasiadis’in, iyi hazırlık yapılmış bu tarz bir gayri resmi toplantının özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacağı ümidiyle, Crans Montana bileşiminde prosedürel nitelikli gayri resmi bir toplantının detayları ve toplanma zamanının ele alınması için, Kıbrıs Türk lideriyle gerek baş başa, gerek de Sayın Lute’un huzurunda görüşmeye hazır olduğunu” da belirtti.

Prodromu “müzakerelerin yeniden başlamasının, Türkiye’nin, gerek Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’i, gerek de kapalı bölge Maraş’la ilgili planlamalarıyla ilgili yasadışı faaliyetlerine son vererek uygun ortamın oluşmasına aktif bir şekilde katkıda bulunacağı anlamına geldiğini” de savundu.

Kıbrıs Türk tarafının tutum değişikliğiyle ilgili bir soruya karşılık ise Prodromu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 10 Temmuz’da bahse konu mektupla BM Genel Sekreterine hitap ettiğini bildiklerini belirtti.

Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in ise, 14 Haziran’da BM Genel Sekreterine yazılı olarak sunduğu önerisi ölçüsünde, Akıncı’nın önerisini olumlu karşıladığını ve dünkü açıklamasıyla, Akıncı’yla gerek baş başa, gerek de Sayın Lute’un huzurunda görüşmeye hazır olduğunu belirttiğini yineledi.

Prodromu, Anastasiadis’in önerisinin, müzakerelerin yeniden başlamasını hazırlamak için, Crans Montana konferansı bileşiminde, prosedürel nitelikli bir toplantı yapılmasıyla ilgili olduğunu da anımsattı.

Müzakerelerin başlaması için olumlu bir ortamın gerekli olduğunu ve Türkiye’nin de buna katkıda bulunması gerektiğini savunan Prodromu, Rum kesimi tarafından ortaya şartlar veya koşullar konmadığını, ancak müzakerelerin olası bir şekilde yeniden başlamasının, uygun pozitif bir ortam içerisinde olması gerektiğinin açık olduğunu, uygun bir ortamın ise gerek denizde, gerek de karada yasadışı faaliyetler olmayacağı anlamına geldiğini ileri sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşünün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hidrokarbonlarla ilgili önerisi konusunda hazırlanmakta olan mektup çerçevesinde mi iletileceğinin kendisine sorulması üzerine ise Prodromu, bunların iki farklı konu olduğuna işaret etti.

PARTİLER

Gazeteye göre DİSİ partisi açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in tezini benimsemesini selamlayarak, BM Genel Sekreteri himayesindeki gayri resmi bir görüşmenin çıkmazın aşılmasına ve ciddi bir diyaloğun başlamasına yardımcı olabileceğini savundu.

AKEL partisi de açıklama yaparak, CransMontana modelinde gayri resmi bir toplantı yapılmasına dair önerinin kabul edilmesine dair niyet belirtilmesini selamladı.

Gazete, DİKO, Vatandaşlar İttifakı, Çevreciler Hareketi ve ELAM’ın ise gayri resmi beşli toplantıya karşı olan açıklamalar yaptıklarını ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Topu Akıncı’ya Atıyor- Başkan Görüşmeye Hazır Olduğunu Söylüyor ve 14 Haziran Tarihli Mektubuna Atıf Yapıyor” başlıklarıyla yayımladığı manşet haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “gerek baş başa, gerek de BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Hol Lute’un huzurunda görüşmeleri konusunda, 14 Haziran’da kendisine gönderdiği davet konusunda görüşünü belirtmesini isteyerek, topu Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sahasına attığı” yorumunda bulundu.

Anastasiadis’in, konuyu ele almaları için, artık Cumhurbaşkanı Akıncı’dan, ikisinin görüşmesiyle ilgili tarihi belirlemesini beklediğini kaydeden gazete, bahse konu görüşmede, CransMontana bileşiminde prosedürel nitelikli gayri resmi bir beşli toplantının toplanma zamanı ve detaylarının ele alınacağını belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Crans Montana bileşiminde beşli bir gayri resmi toplantı yapılmasının kendi önerisini teşkil ettiğini belirttiğini ve bu hususta 14 Haziran tarihli mektubuna atıfta bulunduğunu ifade eden gazete, Anastasiadis’in gayri resmi toplantı konusunu geçtiğimiz Mayıs ayında Pekin’de BM Genel Sekreteriyle gerçekleştirdiği görüşmede şahsen ortaya koyduğunu, aynı zamanda önceki temasları sırasında Jane Holl Lute’un da gündemine getirdiğini iddia etti.

Gazete iç sayfadan ise haberine “Görüşme Tarihi Bekliyor- Başkan Akıncı’nın Beşli Toplantı Davetine Olumlu Yanıt Veriyor ve Bunun Kendi Önerisini Olduğunu Hatırlatıyor- DİSİ ve AKEL Destekliyor- Ekologlar, Vatandaşlar İttifakı ve ELAM’dan Çekinceler” başlığıyla yer verdi.

“GUTERRES LİDERLERDEN ORTAK İŞARET BEKLİYOR”

Politis gazetesi ise “Guterres İki Liderden Ortak İşaret (Sinyal) Bekliyor- BM Beşli Toplantı İçin Şartlar Ortaya Koyuyor” başlıklı manşet haberinde, Birleşmiş Milletler’in (BM) Kıbrıs sorununda hareketlilik olması niyeti konusunda, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının yapmakta olduğu açıklamaları takip ettiğini yazdı.

Yapılan açıklamaların ise, BM Genel Sekreterinin aktif katılımını haklı göstermek için yeterli olmadığını yazan gazete, iki liderin ortak bir zemin bulması, atılacak adımlar konusunda net bir şekilde anlaşması ve BM Genel Sekreterine ortaklaşa çağrıda bulunması gerektiğine işaret etti.

Habere göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ise gazeteye yaptığı açıklamada “gayri resmi beşli toplantıya hazırlık yapılması için Akıncı ile Anastasiadis arasında baş başa görüşme yapılmasına dair önerinin, bizzat Kıbrıs Türk liderinin önerisi olarak addedilmesi gerektiğini” söyledi.

Gazete devamla geriye, görüşmenin yapılması için ilk hareketi kimin yapacağının görülmesinin kaldığını ekledi.

Gazete iç sayfadan haberine “İnisiyatifi Kim Alacak?- BM İzliyor ve Liderlerin İşaretini Bekliyor” başlığıyla yer verirken, Haravgi ise habere “Çıkmazın Aşılması İçin Gayri Resmi Beşli Toplantı” başlığıyla yer verdi.