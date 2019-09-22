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Anastasiadis bugün Londra’dan New York’a hareket edecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün sabah Londra’ya gittiği ve dün akşam Londra’da “Birleşik Krallık Milli Kıbrıs Federasyonu” ileri gelenleri ve üyeleriyle bir araya gelerek, kendilerini Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiği haber verildi.

Anastasiadis bugün Londra’dan New York’a hareket edecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün sabah Londra’ya gittiği ve dün akşam Londra’da “Birleşik Krallık Milli Kıbrıs Federasyonu” ileri gelenleri ve üyeleriyle bir araya gelerek, kendilerini Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiği haber verildi.

22 Eylül 2019 Pazar 07:48
Anastasiadis bugün Londra’dan New York’a hareket edecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün sabah Londra’ya gittiği ve dün akşam Londra’da “Birleşik Krallık Milli Kıbrıs Federasyonu” ileri gelenleri ve üyeleriyle bir araya gelerek, kendilerini Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiği haber verildi.
Anastasiadis’in bugün ise Londra’dan New York’a hareket edeceğini yazan Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in temasları çerçevesinde New York’ta, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin temsilcileriyle görüşeceğini, iklim değişikliğiyle ilgili genel kurul toplantısına katılacağını, Amerika’daki Rumların ileri gelenleri ve üyeleriyle bir araya geleceğini, aynı zamanda Amerikan-Yahudi örgütleriyle görüşeceğini kaydetti.
Anastasiadis’in 22 Eylül’de Amerikan-Yahudi Komitesi (AJC) ileri gelenleriyle görüşeceği ve aynı akşam “Amerika Kıbrıs Örgütleri Federasyonu” yönetimiyle bir araya geleceği de ifade edildi.
Anastasiadis açıklandığı üzere önümüzdeki günlerde New York’ta sırasıyla Çin Dışişleri Bakanı, Amerikan-Yahudi Örgütü (AIPAC) liderliği, Kuzey Makedonya Başbakanı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı ve Hindistan Başbakanıyla da görüşmeler yapacak.

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Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 27 Eylül’de görüşeceği, aynı zamanda temasları çerçevesinde Amerika Başpiskoposu Elpidoforos’la bir araya geleceği de kaydedildi.
Anastasiadis’e New York temasları sırasında Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi’nin BM’deki daimi temsilcisi, büyükelçi Andreas Mavroyannis ve bazı yetkililerin eşlik edeceğini belirten gazete, Hristodulidis’in de New York’ta temaslarda bulunacağını ifade etti.
Gazete, Anastasiadis’in 29 Eylül’de adaya dönmesinin beklendiğini ekledi.
                 
 

Son Güncelleme: 22.09.2019 11:05
Anahtar Kelimeler:
Nikos Anastasiadis Newyork
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