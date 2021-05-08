Amazon Güney Kıbrıs’ta şube açıyor

Politis gazetesi, ABD’li “Amazon” şirketinin 6 Mayıs 2021 tarihinde Rum Şirketler Mukayyitliğine “Amazon Data Services (Cyprus) Ltd” ismiyle kayıt olduğunu yazdı.

Gazete, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın şirketin İrlanda’daki çalışmalarının bir kısmını Güney Kıbrıs’a taşıyacağı bilgisine ulaşıldığını, şirketin kaydını online olarak yapma girişimlerinde ise bazı zorluklarla karşılaşıldığını belirtti.





