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“ALTIN PASAPORTLARA” İlişkin Tartışmalar Devam Ediyor

ANASTASİADİS’İN VATANDAŞLIK KONUSUNDA SİYASİ PARTİ BAŞKANLARINA GÖNDERDİĞİ MEKTUP BASINDA YER ALDI

06 Eylül 2020 Pazar 11:44
“ALTIN PASAPORTLARA” İlişkin Tartışmalar Devam Ediyor
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ANASTASİADİS’İN VATANDAŞLIK KONUSUNDA SİYASİ PARTİ BAŞKANLARINA GÖNDERDİĞİ MEKTUP BASINDA YER ALDI

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, yatırım karşılığında verilen ve altın pasaportlar olarak addedilen vatandaşlıklar konusunda siyasi parti başkanlarına gönderdiği mektup olduğu gibi kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi. 

Alithia gazetesi, Rum hükümetinin, Anastasiadis’in vatandaşlıklar konusunda siyasi parti başkanlarına gönderdiği mektubu, olduğu gibi kamuoyuna açıkladığını yazdı.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, vatandaşın kendi sonucunu çıkarması amacıyla 
mektubu kamuoyuyla paylaştıklarını belirtti. Kusios ayrıca, mektubun, 2007 yılından itibaren yatırım programında yapılan düzenlemeler ve öngörülere ilişkin notlarla birlikte paylaşıldığını ifade etti. 

Anastasiadis’in parti başkanlarına gönderdiği mektupta,  Hristofyas döneminde vatandaşlık verilen 34 kişinin isim listesinin de yer aldığını yazan gazete, Hristofyas dönemindeki toplam 141 başvurudan yaklaşık yüzde 25’e denk gelen 34 başvuru sahibinin ya yüksek tehlike arz eden kişiler, ya da suçlanan veya yargılanan kişiler olduğuna dikkat çekti.

Habere göre, Kusios, Anastasiadis tarafından gönderilen mektup konusunda açıklama yaparken, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun bugüne kadar yaptığı suçlamalara da yanıt verdi. 

Kusios, Anastasiadis’in avukatlık bürosunun aracılığıyla yatırım karşılığında vatandaşlık alan kişilerle ilgili AKEL’in eleştirilerini tutarsız bir yaklaşımı olarak değerlendirdi. 

Kusios, “Anastasiadis’in mektubunun amacı, AKEL’i tehdit etmek ve AKEL’e şantaj yapmak olsaydı, vatandaşlık alan ve buna ilişkin süreci o dönemde Anastasiadis’in hukuk bürosunun üstlendiği kişilerin isimlerini göndermezdi” ifadesini kullandı.

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Kusios, AKEL ve AKEL Genel Sekreteri’nin Anastasiadis’e yönelik kişisel saldırısına da değinerek, amacın, Anastasiadis’in iktidardan uzaklaştırılması olduğunu söyledi.

Anastasiadis’in 5 yıllık görev için halk tarafından seçildiğini anımsatan Kusios, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını Anastasiadis’in bizzat kendisinin söylediğini, bu nedenle herkesin sakin olması gerektiğini ifade etti. 

Öte yandan, Politis gazetesi, 34 kişilik listede yer alan isimler arasında, organize suçlara dahil olan Rus Alexey Ushamiriky; şiddet ve şantajla ele geçirme suçlarından yargılanan Ukraynalı Igor Kolomoyskyy;  Ukraynalı olan ve hakkında bazı suçlamalar bulunan Gennadiy Bogolyubov; silah ve uyuşturucudan tutuklanan Rus Konstantin Grigorish; kaçakçılıkla suçlanan Suriyeli Rami Mahlouf, siyasi skandala müdahil olan Igor Makarov gibi isimlerin yer aldığını belirtti. 

Gazete 34 kişilik isim listesinin tamamını da yayımladı.

KİPRİANU 

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu dün düzenlediği basın toplantısında, “AKEL ne tehdit edilir ne de AKEL’e şantaj yapılır” ifadesini kullanarak, partisinin, kamu ve halkın çıkarına hizmet ettiğini düşündüğü noktalarda cesaretle tezlerini dile getirmeye devam edeceğini söyledi. 

Vatandaşlıklarla ilgili programın 2007 yılında belirli bir mantık içerisinde oluşturulduğunu söyleyen Kiprianu, önceki hükümetlerin mevcut kriterler temelinde ve ölçülü şekilde vatandaşlıkları ileriye götürdüğünü; amaçlarının da birkaçının haksız zenginleşmesi değil, belirli hedeflerin yerine getirilmesi olduğunu kaydetti.

Kiprianu, 2013 yılına kadar geçmiş hükümet tarafından, yatırımcılara 200’den az pasaport verildiğini, Anastasiadis-DİSİ hükümetinin ise 2013 yılından itibaren 4 binden fazla pasaport dağıttığını, bunun da Anastasiadis-DİSİ hükümetinin ilk üç yılda kriterleri gevşetmesinden kaynaklandığını belirtti.    

Kiprianu, Anastasiadis-DİSİ hükümetini, uzaktan pasaport verme noktasına gelmekle de suçladı.


 

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Son Güncelleme: 06.09.2020 12:26
Anahtar Kelimeler:
Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos KusiosAltın Pasaportlar
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