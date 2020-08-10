AKEL’den Türkiye Komünist Partisi’ne mesaj

Fileleftheros gazetesinin haberine göre AKEL, mesajında, ülkelerin halklarını ayıracak hiçbir şey olmadığını ve Kıbrıs’taki iki toplumda da olduğu gibi, halkların ortak düşmanının emperyalizm, NATO, milliyetçilik ve şovenizm olduğunu kaydetti.

AKEL, bugün bölgenin içinde bulunduğu koşullarda, olası bir sıcak olaya ve savaşa yol açabilecek bir gerginliğe, silahların gücüyle oldubittiler yaratılmasına, milliyetçilik ve şovenizme karşı, ülkelerdeki barış ve ilerleme güçlerine, seslerini yükseltme çağrısı yaptı.



AKEL ayrıca, “vatanın kurtulması” ve “yeniden birleşmesi” için “Kıbrıs halkının” -Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin- birlik içerisinde, özgür ve kendi yurdunun efendisi olarak yaşaması için verilen mücadeleye’nin gösterdiği dayanışmayı takdir ettiğini belirtti.