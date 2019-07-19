Akel’den Rusya açıklaması

AKEL, Avrupa Birliği’nin Türkiye aleyhine olan yaptırımlarına tepki gösteren Rusya hakkında açıklama yaptı.

Haravgi gazetesine göre, AKEL adına açıklama yapan Stefanos Stefanu, Rusya’nın reaksiyonunu olumsuz bir gelişme olarak nitelendirdi.Stefanu, bunun Rusya-Türkiye yaklaşımıyla ve de Rusya’nın; BM Güvenlik Konseyi’nin sadece yaptırım uygulama hakkına sahip olduğu şeklindeki bilindik tutumuyla alakasız olmadığını belirtti.

Stefanu, bu noktaya varılmasına, hükümet edenlerin Güney Kıbrıs’ı ABD-NATO zırhlı aracına yapıştırmak ve Rusya’ya karşı batı saldırganlığıyla aynı çizgide hareket etme konusundaki stratejik tercihinin katkı sağladığını söyledi.

Stefanu açıklamasında ayrıca, Rum hükümetinin siyasi tercihlerine ve Rus diplomasisinin görüşüne karşın, Rusya’nın Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasını ve BM parametreleri temelinde çözüm bulunmasına destek vermekten vazgeçmediğini de belirtti.

Öte yandan Politis gazetesine göre hükümet kaynakları, “Rusya’nın düşüncelerini dayandırmak için kullandığı argümanların, Türkiye’nin AB’ye adaylık sürecinde olduğunu, alınan bu tedbirlerin, Rusya’nın iddia ettiği yaptırımların düzeyinde değil, bu düzeyde olması nedeniyle, geçersiz olduğu” şeklindeki görüşü paylaştılar.

Aynı kaynaklar Moskova’nın Kıbrıs sorununda tutumunun değiştiğinin görülmemesinin de önemli olduğuna dikkati çektiler.DİSİ Başkanı Averof Neofitu yaptığı açıklamada, Rusya’nın tutumundan dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği de bir açıklama yaparak, Rusya’nın düşüncelerinden dolayı duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirirken hükümete yönelik suçlamalarda bulundu.

DİKO ise açıklamasında Rusya’nın, Türkiye’den yana olmadığını, Moskova’nın bilindik tezi olan bu yaptırımlara karşı olduğunu belirtti.