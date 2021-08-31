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Akel’den çözüm için yürüyüş

AKEL’in, Kıbrıs sorunundaki durumların, felaket ve tehlikeli hal almasına bağlı olarak 3 Ekim tarihinde, çözüm ve yeniden birleşme için büyük bir yürüyüş düzenleyeceği açıklandı.

31 Ağustos 2021 Salı 10:15
Akel’den çözüm için yürüyüş

Haravgi gazetesi AKEL’in, ülkenin ve halkın yeniden birleşmesinden yana, 3 Ekim 2021’de, Frenaros’ta başlayacak ve Derinya sınır kapısında son bulacak büyük bir yürüyüşe hazırlandığını yazdı.

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Gazete “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek yürüyüşte, “ne işgalci-bölücü statükoyla ne de Türkiye’nin yeni oldubittileriyle uzlaşılmayacağı, Erdoğan-Tatar’ın iki devlete dayalı çözüm önerisini ve her türlü bölücü çözümün reddedildiği” şeklindeki unsurların vurgulanacağını belirtti.

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Son Güncelleme: 31.08.2021 10:36
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