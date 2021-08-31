Akel’den çözüm için yürüyüş

Haravgi gazetesi AKEL’in, ülkenin ve halkın yeniden birleşmesinden yana, 3 Ekim 2021’de, Frenaros’ta başlayacak ve Derinya sınır kapısında son bulacak büyük bir yürüyüşe hazırlandığını yazdı.

Gazete “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek yürüyüşte, “ne işgalci-bölücü statükoyla ne de Türkiye’nin yeni oldubittileriyle uzlaşılmayacağı, Erdoğan-Tatar’ın iki devlete dayalı çözüm önerisini ve her türlü bölücü çözümün reddedildiği” şeklindeki unsurların vurgulanacağını belirtti.