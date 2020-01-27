AKEL eleştirilerini sürdürüyor

Fileleftheros gazetesi, “Yanılsamalar Yaratıyorlar – Andros Kiprianu’dan Hükümetin Dış Politikasına Sert Eleştiri” başlıkları altında verdiği haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve DİSİ’nin dış politikalarına ilişkin eleştirileri dün de sürdürdüğünü ve sorunların tek çözümünün Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu yinelediğini yazdı.

Habere göre Kiprianu, EDON tarafından dün Trodos’da gerçekleştirilen iki toplumlu yürüyüşte yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların bölgede yaşanan gelişmelerden ötürü her geçen gün biraz daha güvensizlik içerisine düştüklerini iddia ederek, “Anastasiadis ve DİSİ, korunuyor olduğumuza dair halkta yanılsamalar yaratıyorlar” dedi.



Bölgede Türkiye’nin yol açtığını iddia ettiği sorunların tek çözümünün Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu da savunan Kiprianu, “Türkiye’nin kışkırtmalarının peşinden sürüklenmeden Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanılması gerektiğini” ileri sürdü.