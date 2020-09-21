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AKEL Baf Örgütünden Kıbrıs Türk Ev Ve Binaları Konusunda Fedonos’a Eleştiri

AKEL Baf örgütünün, Rum göçmenlerin ikamet ettiği Kıbrıs Türk evleri ve binalarına ilişkin faaliyetleri nedeniyle Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’a eleştiri yönelttiği belirtildi. 

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:47
AKEL Baf Örgütünden Kıbrıs Türk Ev Ve Binaları Konusunda Fedonos’a Eleştiri
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AKEL Baf örgütünün, Rum göçmenlerin ikamet ettiği Kıbrıs Türk evleri ve binalarına ilişkin faaliyetleri nedeniyle Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’a eleştiri yönelttiği belirtildi. 
Haravgi gazetesine göre, AKEL Baf örgütü, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un, Kıbrıs Türk evleri ve binalarıyla ilgili faaliyetlerinden dolayı duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi. 

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AKEL Baf örgütü açıklamasında “sonuçta Kıbrıslı Türk Malları Vasiliği kimdir? İçişleri Bakanı mı yoksa Baf Belediye Başkanı mı?” sorularını sorarak, Baf Belediyesi’nin son yıllarda, Belediye Meclisi’ni ve Kıbrıs Türk mülklerinin etkilenen sahiplerini önceden bilgilendirmeden, göçmenlerin tuttuğu evlerin içerisindeki müdahaleleri ileriye götürdüğünü belirtti. 
AKEL örgütü açıklamasında ayrıca, Baf Belediye Başkanı’nın, göçmenleri ikinci kez şehrin göçmenlerine dönüştürmeye çalıştığını, son dönemlerde, Belediye Meclisi’nin kararı ve bilgilendirme olmaksızın, hızlı prosedürlerle, göçmenler tarafından faydalanma olanağından mahrum bırakarak  onlarca Kıbrıs Türk binasının Baf Belediyesi’ne devredildiğini ifade etti. 
 

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Son Güncelleme: 21.09.2020 12:22
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