AKEL Baf Örgütünden Kıbrıs Türk Ev Ve Binaları Konusunda Fedonos’a Eleştiri

AKEL Baf örgütünün, Rum göçmenlerin ikamet ettiği Kıbrıs Türk evleri ve binalarına ilişkin faaliyetleri nedeniyle Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’a eleştiri yönelttiği belirtildi.
Haravgi gazetesine göre, AKEL Baf örgütü, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un, Kıbrıs Türk evleri ve binalarıyla ilgili faaliyetlerinden dolayı duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.
AKEL örgütü açıklamasında ayrıca, Baf Belediye Başkanı’nın, göçmenleri ikinci kez şehrin göçmenlerine dönüştürmeye çalıştığını, son dönemlerde, Belediye Meclisi’nin kararı ve bilgilendirme olmaksızın, hızlı prosedürlerle, göçmenler tarafından faydalanma olanağından mahrum bırakarak onlarca Kıbrıs Türk binasının Baf Belediyesi’ne devredildiğini ifade etti.