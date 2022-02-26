banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Alsancak ve Dikmen'de yangın
Alsancak ve Dikmen'de yangın
67 kişi hakkında yasal işlem
67 kişi hakkında yasal işlem
Girne'de silah ve uyuşturucu, 1 tutuklu
Girne'de silah ve uyuşturucu, 1...
Asker basına küs mü?
Asker basına küs mü?
banner405

Akaryakıt, ilaç ve market alışverişi için KKTC’ye geliyorlar

Güney Kıbrıs’ta akaryakıt fiyatlarının yükselmesi nedeniyle birçok Kıbrıslı Rum’un, depolarını doldurmak için KKTC’ye geldiği, Metehan sınır noktasında sabah ve akşam saatlerinde Rum plakalı araç kuyrukları görüldüğü bildirildi.

26 Şubat 2022 Cumartesi 11:45
Akaryakıt, ilaç ve market alışverişi için KKTC’ye geliyorlar

Fileleftheros, “İşgal Bölgelerinde Benzin Kuyrukları” başlıklı haberinde, sigorta şirketlerinin Rum plakalı araçların KKTC’de seyredebilmesi için zorunlu tutulan ve yıllık 110-120 Euro olan sigorta fiyatlarını 180 Euro’ya çıkardığını ancak bunun uzun vadede KKTC’ye geçişler açısından caydırıcı görülmediğini yazdı.

banner341
KKTC’den akaryakıt almak isteyenlerin sabah ve akşam saatlerinde Metehan sınır noktasında kuyruklar oluşturduğunu yazan gazeteye göre bir Rum sürücü, deposunu Rum tarafında 70-80 Euro’ya doldurabilirken KKTC’den 50 Euro’ya doldurduğunu söyledi.

Rum Gümrük makamlarının çift kabin van vb. araçlara günlük denetim uyguladığı ve KKTC’den Güney’e bidonlarla akaryakıt geçirilmesini engellemeye çalıştığı kaydedildi. Çoğu Rum’un KKTC’ye ilaç almak ve market alışverişi yapmak amacıyla geldiğine işaret edildi.

banner360
Son Güncelleme: 26.02.2022 13:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucudan tutuklu bulunan Kıbrıslı Türk’ün iş birlikçisi olduğu iddia edilen Kamerunlu tutuklandı
Uyuşturucudan tutuklu bulunan Kıbrıslı Türk’ün iş birlikçisi olduğu iddia edilen Kamerunlu tutuklandı
Güney Kıbrıs’ta 1935 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 1935 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Rum Kesiminden BM’ye mektup
Rum Kesiminden BM’ye mektup
Güney Kıbrıs’ta 3 can kaybı, 2 bin 167 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 3 can kaybı, 2 bin 167 yeni vaka
41 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk, Metehan’dan 10 kilodan fazla uyuşturucuyla geçmeye çalışırken yakalandı
41 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk, Metehan’dan 10 kilodan fazla uyuşturucuyla geçmeye çalışırken yakalandı
Güney Kıbrıs'ta 5 can kaybı, 2 bin 322 vaka...
Güney Kıbrıs'ta 5 can kaybı, 2 bin 322 vaka...
Güney Kıbrıs’ta 2 can kaybı, 2 bin 698 vaka
Güney Kıbrıs’ta 2 can kaybı, 2 bin 698 vaka
Tarım ve hayvancılığa 37 milyon euro
Tarım ve hayvancılığa 37 milyon euro
Anastasiadis bugün Dubai’ye gidecek
Anastasiadis bugün Dubai’ye gidecek
Güney Kıbrıs’ta 1794 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 1794 yeni vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim