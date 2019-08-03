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Akar’ın açıklamaları Rum basınında

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Ankara'da düzenlenen resepsiyonda yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Akar’ın açıklamaları Rum basınında

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Ankara'da düzenlenen resepsiyonda yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:04
Akar’ın açıklamaları Rum basınında

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Ankara'da düzenlenen resepsiyonda yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.
Alithia gazetesi “Ankara Saldırgan Söylemlerine Devam Ediyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Türkiye’nin bir yandan Rum Yönetimi aleyhindeki “saldırgan söylemlerinin” devam ettiğini, diğer yandan da anlaşmazlıkların barış içerisinde çözümü için açılımlar yaptığını yazdı.
Gazete, Akar’ın, Kıbrıs’a 45 yıl önce barış harekatı düzenlendiği, bugün de Kıbrıslı Türklerin yanında olduğu ve hakları için kararlılıkla hareket edildiğine dair açıklamalarını öne çıkardı.

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Haber, Haravgi gazetesinde “Akar: Kaynakların Adil Paylaşımı İçin Anlaşma”, Fileleftheros gazetesinde de “Hulusi Akar: Garantiler Konusunda Hiç Taviz Yok” başlığıyla aktarıldı.

 

Son Güncelleme: 03.08.2019 13:10
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar
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