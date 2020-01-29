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AİHM RMMO askerinin ölümüyle ilgili Güney Kıbrıs’ı mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2005 yılında RMMO askeriyken hayatını kaybeden Thanasi Nikolau isimli kişinin ailesinin başvurusu sonrasında Güney Kıbrıs’ı tazminata mahkum etti.

AİHM RMMO askerinin ölümüyle ilgili Güney Kıbrıs’ı mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2005 yılında RMMO askeriyken hayatını kaybeden Thanasi Nikolau isimli kişinin ailesinin başvurusu sonrasında Güney Kıbrıs’ı tazminata mahkum etti.

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:26
AİHM RMMO askerinin ölümüyle ilgili Güney Kıbrıs’ı mahkum etti

Fileleftheros ve diğer gazeteler, RMMO askeri olduğu sırada birliğine dönmeyen ve daha sonra birliğine yakın bir noktada cesedine ulaşılan Thanasi Nikolau’nun ailesinin, Rum polisinin çocuklarının intihar ettiği yönündeki raporunu kabul etmeyerek AİHM’e başvurduğunu, 15 yıl sonra AİHM’nin aileyi haklı bulduğunu yazdılar.
Ailenin, olayın yeterli derecede araştırılmadığı iddiasıyla yaptığı başvuru sonrasında AİHM, Güney Kıbrıs’ı aileye 32 bin Euro ödemeye mahkum etti.

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Son Güncelleme: 29.01.2020 15:54
Anahtar Kelimeler:
AİHM RMMO Askerinin ölümü
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