AİHM RMMO askerinin ölümüyle ilgili Güney Kıbrıs’ı mahkum etti

Fileleftheros ve diğer gazeteler, RMMO askeri olduğu sırada birliğine dönmeyen ve daha sonra birliğine yakın bir noktada cesedine ulaşılan Thanasi Nikolau’nun ailesinin, Rum polisinin çocuklarının intihar ettiği yönündeki raporunu kabul etmeyerek AİHM’e başvurduğunu, 15 yıl sonra AİHM’nin aileyi haklı bulduğunu yazdılar.

Ailenin, olayın yeterli derecede araştırılmadığı iddiasıyla yaptığı başvuru sonrasında AİHM, Güney Kıbrıs’ı aileye 32 bin Euro ödemeye mahkum etti.

