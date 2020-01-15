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ABD için vizenin kaldırılması çabaları

Güney Kıbrıs ve ABD’nin, “Kıbrıs vatandaşlarının”,  ABD’ye yönelik girişlerinde, vize uygulamasının kaldırılması konusunu ele aldığı belirtildi.

ABD için vizenin kaldırılması çabaları

Güney Kıbrıs ve ABD’nin, “Kıbrıs vatandaşlarının”,  ABD’ye yönelik girişlerinde, vize uygulamasının kaldırılması konusunu ele aldığı belirtildi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 09:30
ABD için vizenin kaldırılması çabaları

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, dün, çalışma ziyareti amaçlı olarak Ada’da bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Müsteşarı Carl C.Risch ile gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdiler.

Habere göre görüşmede, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis de yer aldı.

Görüşmenin; Güney Kıbrıs-ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi çerçevesinde gerçekleştirildiğini yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis’in, Dışişleri Bakanlığı’nda ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Müsteşarı Carl C. Risch ile otak gerçekleştirdikleri görüşmede, ABD’ye seyahat etmek isteyen Kıbrıs pasaportu sahipleri için vizelerin kaldırılması sürecinin de dahil olduğu bir dizi konunun ele alındığını belirtti.

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Habere göre görüşmede, Güney Kıbrıs’ın, ABD için vize istemeyen ülkeler listesine (Visa Waiver Program) dahil edilmesi sürecinin hızlandırılması ele alınmakla birlikte, sürecin en kısa zamanda sonuç getirmesi için de iki hükümetin yetkili unsurlarından oluşacak bir çalışma grubunun kurulmasına karar verildi. 

Öte yandan Politis gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Müsteşarı Carl C.Rich arasındaki görüşmede, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki gelişmeler konusunda da görüş alış verişinde bulunulduğunu yazdı.

Habere göre iki ülke, ikili temasların geliştirilmesinin devam etmesi üzerinde de mutabakata vardı.

Son Güncelleme: 15.01.2020 12:44
Anahtar Kelimeler:
ABD Için Vizenin Kaldırılması
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