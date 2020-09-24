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AB zirvesinin ertelenmesi, diplomasiye zaman kazandırdı

AB Zirve Toplantısı’nın ertelenmesinin Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılması yönünde diplomatik çabalara zaman kazandırdığı, diplomasi trafiğindeki yoğunluğun devam ettiği bildirildi.

24 Eylül 2020 Perşembe 12:45
AB zirvesinin ertelenmesi, diplomasiye zaman kazandırdı
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 AB Zirve Toplantısı’nın ertelenmesinin Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılması yönünde diplomatik çabalara zaman kazandırdığı, diplomasi trafiğindeki yoğunluğun devam ettiği bildirildi.
Filelefheros gazetesi, “Zirve Öncesinde Zorlu Mücadele – AB Yetkililerinden Doğu Akdeniz’deki Temel Aktörlerle Karşılıklı Temaslar” başlığı altında verdiği haberinde, Avrupa Konseyi toplantısının bir hafta ertelenmesini fırsat bilen AB yetkililerinin, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılması yönündeki girişimlerini arttırdıklarını iddia etti.
Zirvenin Korona yüzünden değil, zirvede olası bir başarısızlığın yaşanmaması adına zaman kazanılması amacıyla ertelendiği yönündeki Alman basınındaki iddiaları gündeme taşıyan gazete, Almanya’nın, krizin başlıca sebebi olarak Belarus’a yaptırımları onaylamayan Güney Kıbrıs’ın tutumunu gösterdiğini aktardı.
Haberde, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’in dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü, görüşme sonrasında yapığı açıklamada ise Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlaması kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi. Von Der Leyen’in Erdoğan’la görüşmesinin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.
Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Leyen, Anastasiadis’e “gerginliğin azaltılmaması ve yasadışı Türk eylemlerinin sonlandırılmaması durumunda AB’nin önlem almak zorunda kalacağını Erdoğan’a ilettiğini” söyledi.
Habere göre, Anastasiadis ise Von Der Leyen’e “gösterdiği çabadan ötürü teşekkürlerini iletti”.
Gazete, Leyen’le görüşmesi sonrasında ise Anastasiadis’in Avrupa Halk Partisi toplantısına katılarak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusundaki tezlerini ve kapalı bölge Maraş konusundaki “tehditlerini” dile getirdiğini yazdı.
Rum Başkanlık Sarayı’nın açıklamasına göre, AHP zirvesinin diğer katılımcılarının ise Anastasiadis’e desteklerini belirttikleri ve Türkiye’nin tüm AB üyesi devletlere ve uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini vurguladıkları iddia edildi.
Gazete, bir diğer diplomatik temasın ise Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell arasında dün gerçekleştiğini aktardı.
Habere göre, Hristodulidis ve Borrell, Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması adına atılabilecek bir sonraki adımları ele aldı.
Gazete bir diğer haberinde ise, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak olmasının Brüksel ve diğer birçok ülke başkentindeki heyecanı Atina’da yaratmadığını yazdı.
Gazete, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın görüşmelere başlanacak olmasını “küçük bir umut ışığı” şeklinde nitelendirdiğini belirtirken, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise, görüşmelerin başlayacak olmasının “yasadışılığa tahammül gösterecekleri anlamına gelmediği” mesajını verdiğini aktardı.

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Habere göre, Hristodulidis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetlerinin sona erdirilmesi girişimlerine, sırf Yunanistan’la görüşmelere başlandığı için son veremeyeceklerini ifade etti.
ANASTASİADİS-GUTERRES GÖRÜŞMESİ
Gazete, bir diğer haberinde ise, Anastasiadis’in dün akşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştüğünü ve Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine hazır olduğu mesajını ilettiğini yazdı.
BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, Anastasiadis, KKTC’deki seçimlerin ardından müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devamı yönünde girişim başlatacağı yönündeki Guterres açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Berlin’de 25 Kasım 2019 tarihindeki görüşmede varılan uzlaşı temelinde doğrudan müzakerelere başlamaya samimi şekilde hazır olduğunu iddia eden Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümüne olan bağlılıkları ve kararlıkları karşısında Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki yasadışı faaliyetlerle ve kapalı bölge Maraş’ın yerleşime açılması yönündeki tehditleriyle yeni oldubittiler yaratma çabasında olduğunu öne sürdü.
Anastasiadis, yapıcı bir diyalogun sağlanabilmesi için uygun ortamın yaratılması gerektiğini, bunun için ise Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerini sonlandırmasının şart olduğunu Guterres’e ilettiğini belirtti.
Habere göre, Guterres ise Anastasiadis’e, Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir girişim üstlenme niyetini dile getirirken, Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetleri ve kapalı bölge Maraş’ı yerleşime açma “tehditleri” konusunda Türkiye’ye yönelik girişim gerçekleştireceğini söyledi.
Öte yandan Politis gazetesi, Belarus’a yönelik yaptırımlara uyguladığı vetoyu kaldırması için Güney Kıbrıs’a yönelik baskıların arttığını yazdı.
Gazete, ABD ve Fransa dahil birçok ülkenin Rum yönetimine yönelik, Belarus yaptırımlarını Türkiye’yle ilişkilendirmemesi yönünde diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdığını, Rum Yönetimi’nin de bu konuda tutum değişikliğine gitme ihtimalini gündeme aldığını öne sürdü.
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı “Zirve Toplantısının 1-2 Ekim tarihine ertelenmesinin, Kıbrıs MEB’indeki gerginliğin azaltılması için de çalışmaların yapılmasına imkan sağlayacağı” şeklindeki açıklamasını, Rum yönetiminin hafifi değişiklik gösteren tutumuna örnek veren gazete, Rum hükümetinin Almanya, Fransa ve diğer ülkelerin Türkiye’ye yönelik girişimlerinin sonucunu bekleyeceğini öne sürdü.
Konuya ilişkin haberler Alithia’da “Erdoğan Yaptırımlardan Kurtuluyor Mu? – Kulis Faaliyetleri Yoğun – Bazı Ülkeler Türkiye Aleyhine Yaptırım İstemiyor”; Haravgi’de “AB Türkiye’yle Karşılıklı ve Faydalı Bir İlişki İstiyor” başlıklarıyla yer aldı.

 

    
 

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Son Güncelleme: 24.09.2020 13:18
Anahtar Kelimeler:
AB Zirve Toplantısı
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