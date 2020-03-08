AB Komisyonu temsilcisi: “Mülteciler konusunda Kıbrıs’a istediği herşeyi verdik”

Kathimerini gazetesi, AB Komisyonu’nun Güney Kıbrıs Bürosu Başkanı İyeroteos Papadopulos’un gazete söyleşisinde, Komisyon olarak Güney Kıbrıs’a mülteciler konusunda bugüne kadar ne istediyse verdiklerini, bundan sonra da her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söylediğini aktardı.

Papadopulos söyleşisinde özetle, Güney Kıbrıs’a 2014-2020 dönemi için 103 milyon 500 bin Euro ödenek verildiğini, siyasi sığınma taleplerinin değerlendirilmesi süreci için ise personel desteği de verilebileceğini belirterek, ülkeler talep etmedikten sonra kendilerinin gidip personel yerleştirmesi yapamayacaklarını vurguladı.

Papadopulos, Rum Yönetiminin sınır kapılarını kapatma kararına ilişkin bir soruya, Komisyon’un bu konuda bilgilendirildiği yanıtını verdi, ancak bu bilgilendirmenin kapılar kapatıldıktan sonra mı yoksa önce mi gerçekleştiğini bilmediğini iddia etti.

