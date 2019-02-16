A gribiyle birlikte B gribi de gelebilir



Güney Kıbrıs’ta 8 kişiyi öldüren ve şu anda biri ağır, 11 kişinin tedavi görmekte olduğu A gribi ile birlikte, semptomları A gribine çok benzeyen B gribi salgını yaşanmasının da olası olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki tüm sağlık birimlerinin hala teyakkuzda olduğunu ve hava sıcaklıklarının düşük olmasının, grip vakalarını tetiklediğini yazdı.

Haberde, grip aşısının A gribiyle birlikte B gribinde de etkili olduğu kaydedildi.

