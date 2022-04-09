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70 Kıbrıslı Rumun naaşının dikmen çöplüğünde gömülü olduğu iddia edildi
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70 Kıbrıslı Rumun naaşının dikmen çöplüğünde gömülü olduğu iddia edildi

Kayıplar listesinde bulunan 70 “Aşşa” (Paşaköy) kökenli Kıbrıslı Rum’un naaşlarının gömüldüğü iddia edilen, eski “Dikomo” (Dikmen) çöplüğü bölgesindeki noktanın, “büyük olasılıkla” tespit edildiği iddia edildi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 15:08
70 Kıbrıslı Rumun naaşının dikmen çöplüğünde gömülü olduğu iddia edildi

Fileleftheros gazetesi “70 Aşşalının Gömüldükleri Yere Dokundular” başlığı altında verdiği haberinde, 1974 Barış Harekatı sırasında hayatlarını kaybeden 70 “Aşşa” (Paşaköy) kökenli Kıbrıslı Rum’un, şu anda park olan eski Dikmen çöplüğü bölgesinde gömülü olduklarına inanılan noktanın tespit edildiğini iddia etti.

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Gazete, Dikmen çöplüğünü park haline getirme projesinin sorumlusu Portekizli uzmanın Kıbrıs’a gelerek bölgeye gittiğini ve olası toplu mezar noktasını gösterdiğini belirtti.

Eski çöplük alanındaki kontrollerin tamamlanması ve planlamanın yapılmasının ardından kazıların kısa sürede başlamasının öngörüldüğünü vurgulayan gazete, kazı maliyetinin toplamda 10 milyon 400 bin Euro’ya ulaşmasının beklendiğini de vurguladı.

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