5G konusundaki anlaşma Rum basınında

Fileleftheros ve diğer gazeteler iki tarafın, mobil servislerinin kullanacağı 5G hizmetine bir frekans bandı ayırmakta uzlaşmasının iki yıldan uzun bir süre gerektirdiğini, bunun da Kıbrıs sorununda hâkim olan durumun göstergesi olduğunu yazdı.

Gazete Güney Kıbrıs’ta BM’nin, Genel Sekreter’in şahsî temsilci atamasıyla ilgili yakında bir açıklama olacağı konusunda beklentilerin düşük olduğuna işaret ederek temsilciyle ilgili herhangi bir açıklamanın önümüzdeki ay (Aralık) beklenmesi gerektiğini yazdı.

