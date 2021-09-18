2’inci kategoriye geçiş durumunda sınır kapılarında aşılı kişilerden pcr yada antijen istenmeyecek

Politis gazetesi, elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberinde, iki toplum sağlık teknik komitesi üyelerinin, Kıbrıs Türk tarafının aşılı kişilerin sınır kapılarından negatif hızlı test veya PCR sunmadan geçiş yapmasına ilişkin talebini ele almak için dün sabah toplandığını ileri sürdü.

Toplantıda, artık 2’inci kategoriye geçilip geçilmediğinin ortaya çıkması için, tarafların önümüzdeki perşembe günü epidemiyolojik veri teatisinde bulunmalarına karar verildiğini yazan gazete, son 14 günlük verilerin 2’inci kategoriye geçilmesine izin vermesi durumunda, geçiş kurallarının değişmesine ilişkin ortaklaşa karar alınacağını belirtti.



Elindeki bilgilerin, Rum kesimindeki iyileşmiş epidemiyolojik tablonun 2’inci kategoriye geçilmesine izin verdiği yönünde olduğunu kaydeden gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk toplumunun talebine olumlu baktığını ve muhtemelen “Kıbrıs Türk tarafının epidemiyolojik verileri 2’nci kategoriye girmese bile” buna razı olacağını ekledi.

