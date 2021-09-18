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2’inci kategoriye geçiş durumunda sınır kapılarında aşılı kişilerden pcr yada antijen istenmeyecek
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2’inci kategoriye geçiş durumunda sınır kapılarında aşılı kişilerden pcr yada antijen istenmeyecek

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin, epidemiyolojik tablonun adanın iki tarafında da iyileşmesinden ötürü, aşılı kişilerin sınır kapılarından negatif PCR veya hızlı test olmadan geçmesine ilişkin karar alınmasına çok yakın olduğu öne sürüldü.

18 Eylül 2021 Cumartesi 12:45
2’inci kategoriye geçiş durumunda sınır kapılarında aşılı kişilerden pcr yada antijen istenmeyecek

Politis gazetesi, elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberinde, iki toplum sağlık teknik komitesi üyelerinin, Kıbrıs Türk tarafının aşılı kişilerin sınır kapılarından negatif hızlı test veya PCR sunmadan geçiş yapmasına ilişkin talebini ele almak için dün sabah toplandığını ileri sürdü.
Toplantıda, artık 2’inci kategoriye geçilip geçilmediğinin ortaya çıkması için, tarafların önümüzdeki perşembe günü epidemiyolojik veri teatisinde bulunmalarına karar verildiğini yazan gazete, son 14 günlük verilerin 2’inci kategoriye geçilmesine izin vermesi durumunda, geçiş kurallarının değişmesine ilişkin ortaklaşa karar alınacağını belirtti.

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Bu durumda aşılı kişiler için geçişlerin negatif hızlı test veya PCR olmadan yapılacağını yazan gazete, bu tedbirin 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren uygulanacağını ileri sürdü.
Elindeki bilgilerin, Rum kesimindeki iyileşmiş epidemiyolojik tablonun 2’inci kategoriye geçilmesine izin verdiği yönünde olduğunu kaydeden gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk toplumunun talebine olumlu baktığını ve muhtemelen “Kıbrıs Türk tarafının epidemiyolojik verileri 2’nci kategoriye girmese bile” buna razı olacağını ekledi.
 

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Son Güncelleme: 18.09.2021 13:24
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