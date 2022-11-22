22 Yaşındaki Suriyeli'nin Tutukluluk Süresi Yasa Dışı Olarak Addedildi

Güney Kıbrıs'ta Yüksek Mahkeme'nin, siyasi sığınma başvurusu yapanSuriye asıllı 22 yaşındaki kişinin tutukluluğunun devam etmesini “yasa dışı” olarak addettiği belirtildi.

Alithia gazetesi 22 yaşındaki Suriyeli'nin, Eylül 2021'de Güney Kıbrıs’a gitmesinin ardından sosyal medya hesabındaki profil resminde, IŞİD ve Jaysh al-Ahrar terör örgütlerinin amblemleriyle askeri kıyafet ve silahlı fotoğrafının bulunması nedeniyle tutuklandığını yazdı.

Suriyeli'nin, Ağustos 2021’de Kuzey Kıbrıs'tan Güney Kıbrıs’a geçtiğini yazan gazete, Suriyeli'nin o dönemde ulusal güvenliğin ve kamu düzeninin korunması amacıyla tutuklandığını belirtti.

Habere göre Yüksek Mahkeme, Suriyeli'nin “habeas corpus” talebini reddeden Asli Mahkemenin ilgili kararının iptaline hükmetti.

Mahkeme kararında ayrıca, tutuklama süresinin mümkün olan en kısa süre ve ilgili yasanın öngördüğü tutuklanma süresini aşmaması gerektiğine karar kıldı.