Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki ilk hükümetler arası zirve toplantısı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile iki ülke hükümetlerinin çok sayıda bakanının katılımıyla bugün Atina’da yapıldı.

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yunan Başbakanı Miçotakis, açıklamasında iki ülkenin, birçok farklı konuda birlikte hareket ettiğinden söz etti.

Kıbrıs sorununa da değinen Miçotakis, amacın; Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlaması olduğunu belirtti ve iki devlete dayalı Türk tezinin de kabul edilmediğini söyledi.

Miçotakis açıklamasında Rum Yönetimi’nin Gazze’ye denizden insani yardım koridoru oluşturulması yönündeki inisiyatifini de desteklediklerini belirtti.

-Hristodulidis

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında iki ülkenin hükümetler arası iş birliğinin kurumsallaşmasıyla tarihi bir buluşmadan söz etti.

İki ülke arasında var olan mükemmel ilişkilerden söz eden Hristodulidis, denizden insani yardım koridorunun kurulması inisiyatifi konusunda, yardıma hazır olması nedeniyle Yunanistan’a teşekkürlerini sundu.

Hristodulidis, Kıbrıs sorunu ve Türk-AB ilişkileri konusunda ise Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorununa yardımcı olabileceğini söyledi.

Hristodulidis, Türkiye-AB ilişkilerindeki herhangi bir ilerlemenin, Türk Yunan ilişkilerinden ve Kıbrıs sorununda geçmesi gerektiğini de savundu.