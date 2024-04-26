Güney Kıbrıs’ta 9 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler için toplam 3 bin 232 adaylık başvuru yapıldığı belirtildi.

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığının elindeki verilere göre, ülke genelinde toplam 3 bin 232 adaylık başvurusunda bulunulduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, kaza özerk yönetim örgütleri meclis başkanlıkları, belediye başkanlıkları, belediye başkan yardımcılıkları, belediye meclis üyelikleri ve okul yönetim kurulu üyelikleri için toplam 3 bin 232 adaylık başvurusu yapıldığını yineledi.

Gazete ilgili mevzuat uyarınca adaylık başvurusu için son tarihin sona ermesinden itibaren bugün saat 12.30'a kadar adaylara itiraz için 24 saat tanındığını ekledi.

-AP seçimleri adaylarına itiraz yok

Haravgi ise haberinde Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılacak olan kişilerin adaylıklarıyla ilgili olarak itirazda bulunulması süresinin dün sona erdiğini ve adaylıklarla ilgili herhangi bir itirazda bulunulmadığını yazdı.

Gazete bunun sonucunda sunulan tüm adaylıkların kesinleştiğini ve oy pusulasında yer alacağını ekledi.