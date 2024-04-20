Güney Kıbrıs’tan Yunanistan’a giden turist sayısı ile Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a gelen turist sayıları, bugün Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Yoannis Papameletiu’nun “Cyprus Expo Travel 2024” etkinliği çerçevesinde yaptığı açıklamaya dayanarak, 2023 yılında Güney Kıbrıs’tan Yunanistan’a giden turist sayısının 600 bin, Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’ı ziyaret edenlerin sayısının ise 188 bin olduğunu yazdı.

Habere göre Yunan Büyükelçi Papameletiu, Yunan turizminin, yüzde 40’ını Güney Kıbrıs’tan gelen turistlerin oluşturduğuna da dikkati çekti.

Turizm Müsteşarı Kostas Kumis ise aynı etkinlikte yaptığı açıklamada, bölgedeki jeopolitik zorluklara karşın turist geliş sayılarının, geçen yılki oranlara geleceğini yönündeki iyimserliğini dile getirdi.

(FK/GÜL)