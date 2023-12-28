Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temennisini dile getirdi.

Alithia gazetesi, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin bu açıklamaları, Güney Kıbrıs’ın Pakistan’a Yüksek Komiseri olarak atanan Andreas Kuzumis’in güven mektubunu kabulünde yaptığını yazdı.

Habere göre Kuzumis, güven mektubunu sunduğu törende, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Pakistan Cumhurbaşkanı’na yönelik selamını iletirken Güney Kıbrıs’ın; iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi iradesinden de bahsetti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi açıklamasında ayrıca iki ülke arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.