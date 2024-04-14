Güney Kıbrıs ile Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunun yeniden gündeme geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun Japonya ziyareti sırasında Japonya Ekonomi Müsteşarı Taku İsi ile görüştüğünü ve ikili ilişkilerin ekonomi ve müteşebbis alanlarında geliştirilmesi üzerinde durduğunu yazdı.

İki yetkili arasındaki görüşmenin geçtiğimiz Perşembe günü Tokyo’da gerçekleştirildiğini yazan gazete görüşmenin; Rum Ticaret Bakanlığı, KEVE ve Tokyo’daki Güney Kıbrıs Ticari Merkezi tarafından organize edilen ziyaret çerçevesinde yapıldığını da belirtti.

Habere göre Papanastasiu görüşme sırasında muhatabına, Japonya’nın, teknoloji ve iletişim alanlarındaki üstün gelişimi nedeniyle bu ülkeyi ziyaret etmeyi seçtiklerini ifade etti.

Japon yetkili ise açıklamasında Güney Kıbrıs’ın uluslararası müteşebbis merkezi olarak sahip olduğu avantajlardan ve sağladığı fırsatlardan da bahsetti.

Japon yetkili ayrıca ada olmaları gibi iki ülkenin sahip oldukları benzerliklerden ve “MUFG Investor Services” gibi Japon iş insanlarının faaliyetlerini yaymak için Güney Kıbrıs’ı tercih etmesinden de söz etti.