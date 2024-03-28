Güney Kıbrıs ve İsrail’in, ortak enerji projelerini ileriye götürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Politis gazetesi, “İki Ülke Enerji Bakanları Dün Tel Aviv’de Görüştü-Kıbrıs-İsrail Ortak Enerji Projelerini İleriye Götürüyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs ve İsrail’in, bu yıl önceliğin İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasındaki elektrik bağlantısına (Great Sea Interconnector) verilmesiyle, ortak enerji projelerini ileriye götürme konusunda dün uzlaşmaya vardığını yazdı.

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, dün Tel Aviv’de, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile bir araya geldiğini yazan gazete, ortak basın açıklamasına dayanarak iki bakanın, iki ülke arasındaki bölgesel ittifakın güçlendirilmesi ayrıca İsrail ile Güney Kıbrıs’ı oradan da Avrupa’yı (Great Sea Interconnector) bağlayacak denizaltı elektrik kablo döşenmesi de dahil olmak üzere ortak enerji projelerinin ileriye götürülmesi konusunda da uzlaşmaya vardığını belirtti.

Habere göre iki bakan görüşmede, İsrail ve bölgesel doğal gazın, Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya taşınmasına ilişkin “Cyprus Gateway” girişimi de dahil olmak üzere, Doğu Akdeniz’deki doğal gazın taşınması alt yapılarının geliştirilmesine yönelik çeşitli inisiyatifleri de ele aldı.

İki bakan görüşmede ayrıca iki ülkenin sınır ötesi Aphrodite-Ishai gaz yatakları konusuna hızlı bir çözüm bulmak için harekete geçmesi gerekliliği üzerinde de durdu.

Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ve İsrail’in, enerjiyi; bölgedeki barış, refah ve istikrarı kolaylaştırabilecek bir sektör olarak gören ülkelerle birlikte Doğu Akdeniz için ortak bir vizyonu paylaştığını ifade etti.

İsrail Enerji Bakanı Cohen ise Güney Kıbrıs’ın bölgesel bir müttefik olduğunu, enerji alanındaki iş birliğinin her iki ülke için de büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

İsrail’den, Avrupa’ya Güney Kıbrıs üzerinden elektrik kablosu ara bağlantısının, İsrail’in bölgedeki konumunu güçlendirdiğini belirten Cohen, bunun; İsrail’in enerji bağımsızlığına değerli bir katkı sağladığını ayrıca enerji krizi ortasında enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda Avrupa’nın ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

Haravgi gazetesi ise aynı haberi “Kıbrıs ve İsrail Enerji Bakanları Ortak Projeler İstiyor” başlığıyla aktardı.