Haravgi gazetesi, Ermenistan’ın Güney Kıbrıs’a akredite edilen Atina Büyükelçisi Tigran Mkrtchyan ile İnsani Konular ve Kayıplar Komiseri Anna Aristotelus’un bir araya gelerek, kayıplar konusunda iş birliği yapma niyetlerini dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs ve Ermenistan, iki ülkenin karşı karşıya olduğu kayıplar sorunu konusunda iş birliğini geliştirme niyetlerini ortaya koydu.

Her iki ülke, kayıpların akıbetinin belirlenmesi için bilgilendirme ve aydınlatmanın ileriye götürülmesini de amaçlıyor.

İnsani Konular ve Kayıplar Komiseri Anna Aristotelus, görüşmede Kıbrıs’taki Ermeni toplumu ile yapılan iş birliğinden söz ederken kayıplar konusunun çözümlenmesinde Türk ordusunun “olumsuz tavrından” dolayı ortaya çıkan sorunları da gündeme getirdi.

Gazete görüşmede Rum Meclisi’ndeki Ermeni temsilci Vartikes Bahtesian’ın da hazır bulunduğunu yazdı.