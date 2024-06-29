Güney Kıbrıs, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından yayımlanan raporda yer alan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SBA) ileri götüren ülkeler listesinde AB içerisinde sonuncu, dünya çapında da 167 ülke arasında 58’inci sırada gösterildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre SDSN tarafından yapılan açıklamada 2023’te 166 ülke arasında 72,5 puan toplamasına rağmen 2024’te 72,9 puan toplayabilen Güney Kıbrıs’ın “onurlu olmayan görüntüsünden” söz edildi.

Güney Kıbrıs’ın Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dair 9 maddeden hiçbirini 2030’a kadar başarma yolunda olmadığına, iyileşme oranının yalnızca yüzde 16 olduğuna işaret edilen raporda en sorunlu göstergeler ise şöyle sıralandı:

“Tarımda aşırı azot kullanımı, kadınların mecliste temsiliyeti, telafi amaçlı su ithalatı, birincil enerji temininde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı, ithalata modern köle katılımı, GSYİH’e göre araştırma ve geliştirme yatırımların düşüklüğü , ithalatla ilgili azot salınımı, karbondioksit salınımı, aşırı balık avlama, ada yüzeyinde gerek karada gerek denizde koruma altındaki bölgeleri kapsayan oran, yolsuzluk algısı ve yargılanmadan mahkum tutulanların oranı, Yurtdışı Kalkınma Yardımındaki düşük seviye.”