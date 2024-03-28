Güney Kıbrıs, AB ülkeleri arasında, şehir içi ölümlü trafik kazalarında ikinci sırayı aldı.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Ulaştırma Konseyi verilerine göre, AB ülkelerinde ölümlü trafik kazalarının çoğunluğunun şehirlerarası yollarda gerçekleştiğini ancak Güney Kıbrıs’ta şehir içlerinde ölümlü trafik kazalarının AB ülkelerine oranla daha fazla olduğunu yazdı.

Habere göre, 2020-2022 döneminde Güney Kıbrıs’ta ölümlü trafik kazalarının yüzde 62’si şehir içi yollarda meydana gelirken, bu oranla Güney Kıbrıs, Romanya’nın ardından ikinci sırada yer aldı.