Güney Kıbrıs sahillerinde denizanası istilası yaşandığı ve Balıkçılık Dairesi’nin bu durumu yakından takip ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, denizanalarının özellikle “Mağusa Bölgesi” sahillerinde görüldüğünü ve Greko Burnu’ndan Limasol’a kadar tüm sahil şeridine yayıldığını kaydederek, dalgalar nedeniyle kuzey sahillerde, Akama’ya kadar denizanası görülebileceğini yazdı.

Gazete, “Rhopilema nomadica” türündeki denizanalarının en tehlikeli türlerden biri olduğunu ve dalgaların etkisiyle açık denize çekilmesinin beklendiğini belirtti.