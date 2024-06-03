Güney Kıbrıs’ın pazar günü, gerek Avrupa Parlamentosu gerekse yerel seçimler için sandık başına gideceği belirtildi.

Haravgi gazetesi Güney Kıbrıs’ta pazar günü yapılacak seçimlere ilişkin hazırlıklara yer verdi.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yanı sıra belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, ihtiyar heyeti ile okul yönetim kurulu üyelikleri için seçimlerin yapılacağını anımsatan gazete, seçimler kapsamında 6 Avrupa Parlamentosu üyesi, 29 belediye başkanı, 93 belediye başkan yardımcısı, 443 belediye meclis üyesi, 424 muhtar, 2 bin 390 ihtiyar heyeti üyesinin seçileceğini belirtti.

Oy pusulalarının fazlalığı nedeniyle karışıklık ve kuyrukların yaşanmaması adına sandık başına düşen seçmen sayısının azaltıldığını belirten gazete, bir seçmenin oy kullanmak için en fazla 5-6 dakika harcayacağını da yazdı.

Habere göre İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik Kıbrıslı Türkler için Güney Kıbrıs’ta 30-35 seçim merkezinin bulunacağını ifade etti.