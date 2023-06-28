Fileleftheros’a göre Rum Savunma Bakanlığı, İsrail’le Merkava tankı satın alımı için İsrail ile görüştüğünü birkaç gün önce Haaretz isimli İsrail gazetesi yayımladı. Haberi yalanlamayan Rum Savunma Bakanlığı “suskunluğunu ısrarla koruyor.”

Gazete “yetkili bir kaynağa” dayanarak “bu dönemde silahlanma programlarıyla ilgili temaslarda bulunulması çok mantıklı. Yeni tank satın alınmak istendiği doğrudur. Ancak kesin bir şey yok” diyerek bu tür anlaşmaların hemen uygulamaya konulamadığına işaret ederek, izlenmekte olan prosedürlere (uzmanlardan oluşan Silahlanma Müdürlüğü’ne, harcamaların onaylanması gereğine, konuya Rum Meclisi Savunma Komitesi’nin olduğuna) göndermede bulunduğunu yazdı.

Habere göre, ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırmasından ve bir süredir silahlanma konusunda Rusya’ya bağımlılığını koparmaya çalışan Güney Kıbrıs’ın gündeminde, envanterindeki Rus menşeli tankları değiştirme konusu var. Şu anda RMMO’nun elinde, 1990-2010 döneminde satın alınmış 82 adet Rus yapımı T80U tipi tank var.

Haaretz, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında Merkava tipi tank satın alımı görüşmelerini İsrail ve Güney Kıbrıs’tan kaynaklara dayandırdı. Amir Tibon ve Oded Yaron’un imzası bulunan haberde, “Kıbrıs’taki bir yetkili Haaretz’e iki ülke arasında satın alım için görüşme yürütülmekte olduğunu doğruladı ancak anlaşmanın detaylarına veya tamamlanma takvimine dair detay vermekten kaçındığı” ifadesi yer aldı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın yeni (Merkava) tanklar edindikten sonra elindeki T80U tanklarını Ukrayna’ya göndermeyi planladığına dair yayılan bilgilerinin ise doğrulanmadığını haberine ekledi.

TAK