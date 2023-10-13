Güney Kıbrıs Meclisi’nin dün, Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıları kınayan kararı onayladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, önerinin DİSİ, DİKO ve DİPA tarafından sunulduğunu kaydederken, kararın, AKEL’in saldırılarla ilgili ayrı bir tutum sergilemesi nedeniyle oy çokluğuyla onaylandığını yazdı.

Gazete, kararda Hamas’ın İsrail devleti ile halkı aleyhinde düzenlediği saldırıların kınandığını, İsrail halkı ile devletine destek belirtildiğini ve Hamas’ın bir an önce sivil halk aleyhindeki saldırılarına son vermesi gerektiğinin ifade edildiğini yazdı.

Haberde, karara göre uluslararası topluma ve BM Güvenlik Konseyi’ne bu saldırıları oy birliğiyle kınaması çağrısında bulunularak, Orta Doğu’daki istikrarsızlığı güçlendiren Hizbullah ve Hamas gibi örgütleri destekleyenlerin kınandığı, sivil halka ilaç, gıda ve ilkyardım malzemeleri tedarik edilmesi çağrısı yapıldığı ve Filistin sorununun bir an önce çözülmesi için girişim başlatılması gerektiğinin belirtildiği kaydedildi.