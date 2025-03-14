Fileleftheros gazetesi “Kontrolü Türkiye’ye Vermiyorlar” başlıklı haberinde İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’'ın bölgenin kontrolünü Türkiye’ye vermediğini ve Ankara’nın kendisini bölgesel istikrarın koruyucusu olarak göstermesi çabalarını da kabul etmediklerini yazdı.

Haberde Atina’da gerçekleştirilen üçlü görüşmenin Kıbrıs sorunuyla ilgili Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantı ışığında net mesajlar gönderdiği, İsrail’in ise Kıbrıs’ın toprak bütünlüğüyle ilgili olarak net bir şekilde görüşünü ortaya koyduğu ifade edildi.

Gazete Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan dışişleri bakanlarının dünkü görüşmesiyle bir önceki Trump hükümeti döneminde başlatılan ve daha sonra Biden’ın başkanlığı esnasında terk edilen 3+1 formatındaki görüşmelerin yeniden canlandırılması konusunda ilk adımın atıldığını da belirtti.

Gazete “Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli ifadeler” ara başlığı altında ise, toplantı için pazartesi günü Cenevre’de bulunacak Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in Kıbrıs sorunundaki çabanın yeniden başlamasının Kıbrıs sorununun çözülmesi için önemli bir adım teşkil ettiğini söylediğine yer verdi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili soruları yanıtlayan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar ise hükümetinin “Kıbrıs’ın” toprak bütünlüğünü desteklediği yönünde bir teze sahip olduğunu belirterek “adanın kuzeyinin Türkiye tarafından istila ve işgal edildiğini" ileri sürerek bunun kabul edilemez olduğunu iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Sa’ar, İsrail’in Türkiye’nin kendisini bölgesel istikrarın koruyucusu olarak gösterme çabalarına karşı olduğunu da ifade etti.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise açıklamasında Rum hükümetinin Cenevre’ye, özlü müzakerelerin yeniden başlamasıyla da ilgili muhtemel olumlu bir sonuca ulaşma konusunda tam kararlılıkla gideceğini söyledi.

Öte yandan Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan dışişleri bakanlarının ABD’yle 3+1 formatındaki görüşmelerin yeniden canlanması konusunda güçlü bir irade ortaya koyduklarını da kaydeden gazete, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un üç ülkenin bu konudaki güçlü iradesine atıfta bulunduğunu iletti.

Üç ülkenin dışişleri bakanlarının görüşmede “IMEC” (Hindistan-Orta Doğu-Avrupa) koridoru inisiyatifini ele aldıkları da belirtildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ise açıklamasında Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in 3+1 formatındaki görüşmenin yeniden etkinleştirilmesi ve ABD'nin katılımıyla bunun genişletmesini sabırsızlıkla beklediklerini de söyledi.

Yerapetridis konuyu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yla kısa söre önce gerçekleştirdikleri görüşmede gündeme getirdiğini ve Rubio’dan prensip olarak olumlu bir yanıt aldığını da dile getirdi.

Açıklamasında “Great Sea Interconnector” isimli elektrik bağlantı projesine de değinerek bunun Avrupa Birliği’nin ortak ilgi programı olduğunu dile getiren Yerapetridis, bunun Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki bir bağlantı programından ibaret olduğunu dile getirdi.

Yerapetridis projenin gerçekleşeceğini ve tamamlanacağını da dile getirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar ise açıklamasında 2023 yılının Ekim ayında gerçekleşen olayların bölgeyi kökten değiştirdiğini söyleyerek, dostları olan ABD Başkanı Trump’la bölgedeki şeyleri düzeltmek için bir fırsatları olduğunu sözlerine ekledi.