Avrupa Birliği’nde, Rus işgaline direnmek amacıyla Ukrayna’ya askeri yardım konusunda devam eden tartışmalarda Güney Kıbrıs’ın izlediği tutumun yeni boyutlar kazandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Bloomberg'in yayınladığı bir habere dayanarak, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden silah alımına yönelik kısıtlamalar için baskı yapılması doğrultusunda ortak tutum izlediğini yazdı.

Gazete, Bloomberg’e göre Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, geçen mart ayında Ukrayna savunması için gereken silahların özel bir fon aracılığıyla AB üyesi olmayan ülkelerden satın alınabilmesini sağlayan bir anlaşma yapılmış olmasına rağmen bu tutumu izlediğini ve bu tutuma ilişkin haberi, Rus medyasında da yayınlandığı kaydetti.

Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımın Avrupa savunma sanayisine dayanması ve hiçbir koşulda, AB ​üyesi devletlerin çıkarlarına karşı aktif olarak çalışan üçüncü ülkelere dayanmaması gerektiğini savunduğunu belirten gazete, iki ülkenin ayrıca, AB'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin bir bütün olarak güçlü kalması gerektiğinin altını çizdiğini yazdı.

Bloomberg’de yayınlanan haberin ana konusunun, Macaristan’ın izlediği çizgi olduğunu kaydeden gazete, ilgili haberde, Avrupa Barış Fonu’ndan (EPF) Ukrayna’yı desteklemek için 500 milyon euroluk üç ayrı taksidin serbest bırakılmasının Macaristan tarafından engellendiğine işaret edildiğini belirtti.