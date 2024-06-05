Güney Kıbrıs ile Mısır arasında, Mısırlı vatandaşların Güney Kıbrıs’ta istihdam edilmesi amacıyla anlaşma imzalandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, Güney Kıbrıs ile Mısır arasında Mısırlı vatandaşların Güney Kıbrıs’ta istihdam edilmesi amacıyla Anlayış Memorandumu imzalandığını yazdı. Anlaşmaya Mısır adına Dışişleri Bakanı Sameh Shoykry imza attı.

Habere göre, anlaşma, sosyal güvenlik, kazançların transferi ve bilgi alış verişinin gizliliğinin korunması gibi hükümleri de öngörüyor. Gazete haberinde, anlaşma içerisinde toplu sözleşmelerle ilgili bir ifadenin bulunmadığına da dikkat çekti.

Öte yandan, Politis gazetesi, anlaşmanın, Rum Dışişleri Konstantinos Kombos’un, Mısır’a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti (4-5 Haziran) çerçevesinde imzalandığını yazdı.

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) ile Otelciler Birliği (PASİKSE) ayrı ayrı açıklama yaparak, imzalanan anlaşmanın önemine vurgu yaptı ve duydukları memnuniyeti dile getirdi.