Güney Kıbrıs ile Karadağ arasında dün, denizcilik alanında karşılıklı anlayış memorandumu imzalandığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, memoranduma Denizcilik Müsteşarı Marina Hacımanoli ile Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Filip Radulovic’in imza koyduğunu yazdı.
Gazete, memorandumun, iki ülke arasında denizcilik alanında karşılıklı fayda sağlayacak iş birliği yapılmasını, Rum bandıralı gemilere Karadağ’dan mürettebat istihdam edilmesini ve Rum denizcilerin Karadağ’da çalışabilmesini öngördüğünü kaydetti.