Haravgi tarih belirtmediği haberinde Mavru’nun Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan’a güven mektubunu verdiğini yazdı.

Habere göre güven mektubunu kabulünde konuşan Khachaturyan Ermenistan’a her düzeyde verdiği destek için Güney Kıbrıs’a teşekkür etti ve Ermenistan’ın, Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir çözüm bulunması çabalarına destek belirtti.

Khachaturyan Güney Kıbrıs’ın Erivan Büyükelçiliği açmasından memnuniyet belirterek, gerek şahsının gerek hükümetinin Güney Kıbrıs ile Ermenistan arasındaki “iş birliğinin ve dostluk ilişkilerinin daha da pekişmesi yönünde çalışacağını” söyledi.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Erivan’a atanan ilk Rum Büyükelçi Mavru Ermenistan Cumhurbaşkanı’na Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in içten selamlarını ve Rum yönetiminin Ermenistan ile ikili ilişkilerini yükseltme, geleneksel dostluk bağlarını daha da güçlendirmeye bağlılığını iletti. Mavru, Güney Kıbrıs’ın “ilk Erivan Büyükelçiliği’nin açılmasını tarihi” olarak niteledi.