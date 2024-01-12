Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'nın, BM Güvenlik Konseyi'nde resmî belge olarak yayımlanan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü'yle (UNFICYP) ilgili raporları konusunda dün bir açıklamada bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Eşit Mesafeler Rahatsız Ediyor” başlığıyla yer verdiği haberinde, Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in söz konusu iki raporunda eşit mesafeler mantığında hareket etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini yazdı.

Dışişleri Bakanlığı'nın ara bölge boyunca gerçekleşen bir dizi olayın kayda geçirilme şeklinden de memnun olmadığını yazan gazete, açıklamaya dayanarak Guterres’in raporlarında, Pile, Derinya, Ay. Demet (Metehan) bölgesindeki ara bölge, Akyar ve Maria’nın Evi konularında olayların net bir şekilde kayda geçirilmediğini ve eşit mesafelerin korunması konusunda uzun süredir devam eden bir eğilimin takip edildiğine işaret etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın buna paralel olarak BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümü çabalarıyla ilgili taahhüdünün teyit edilmesini memnuniyetle karşıladığını yazan gazete, bakanlığın raporlarda yer alan insani konularla ilgili ifadelerin zayıf kaldığını savunduğunu da belirtti.

Gazeteye göre Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri'nin, BM çerçevesinde karşılıklı kabul edilebilir bir çözümü sağlayacak özlü bir müzakere sürecinin yeniden başlamasına ilişkin taahhüdünün Maria Angela Holguin Cuellar’ın kısa bir süre önce BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak atanmasını sağladığını da savundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rum hükümetinin, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın hızlı bir şekilde aşılmasını ve müzakere sürecinin yeniden başlamasını umarak, Cuellar’ın misyonunu desteklemeye ilişkin taahhüdünü yinelediği de belirtildi.

Açıklamada UNFICYP’le ilgili rapor hususunda, BM Genel Sekreteri'nin kapalı bölge Maraş’taki gelişmelerle ilgili dile getirdiği endişenin altı çizilirken, Guterres’in BM’nin kapalı bölge Maraş konusundaki pozisyonunu değiştirmeden koruduğuna dair güvencesine de işaret edildi.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanlığı ara bölgedeki durum konusunda ise BM Genel Sekreteri'nin “Türk işgal güçlerinin tekrarlanan ihlalleriyle ilgili endişesini paylaşırken”, bunların ara bölgenin statüsü ve ateşkes hattına sistematik bir şekilde siyasi olarak karşı çıkılmasının bir parçası olduğunun görüldüğünü öne sürdü.

Raporlarda, Pile ve Derinya bölgesinin yanı sıra Ay. Demet (Metehan) bölgesindeki ara bölge ile Maria’nın Evi'ne özel bir atıf yapılarak Lefkoşa’nın geniş bölgesinde meydana gelen bir dizi ihlalin kayda geçirildiğini de yazan gazete, Akyar’daki devam eden ihlal durumu da dahil olmak üzere, tüm durumlarda eşit mesafelerin korunması konusunda uzun süredir devam eden eğilim izlenerek, olayların net bir şekilde kayda geçirilmediğini öne sürdü.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanlığı raporda, KKTC’de yaşamını sürdüren ve “mahsurlar” olarak adlandırılan Rum ve Maronitlerin yaşam koşulları ile Türkiye’nin kayıpların akıbetinin belirlenmesi için iş birliğinde bulunması gerektiği gibi insani konularla ilgili ifadelerin "ne yazık ki zayıf kaldığını" da ileri sürdü.

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasının sonunda, görev-yetkilerinin etkili bir şekilde uygulanması ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları temelinde Kıbrıs sorununun adil ve kapsamlı çözümünün sağlanması nihai hedefiyle, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü'yle yapıcı bir şekilde iş birliğinde bulunmaya devam edeceğini de ekledi.

Konuyla ilgili haberler Haravgi’de “BM Genel Sekreteri'nin Raporlarında Olaylar Net Bir Şekilde Kayda Geçirilmedi- İnsani Konularla İlgili İfadeler de Zayıf”; Politis’te ise “Guterres Endişeli, Dışişleri Rahatsız- Dışişlerinden Sert Yanıt” başlıklarıyla yer buldu.