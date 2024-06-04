Güney Afrika’nın Durban şehrinde fırtına nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, fırtına nedeniyle aralarında bir çocuğun bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi evsiz kaldı.

Kentin kuzeyindeki kıyı kesimi, fırtınadan en çok etkilenen bölgeler oldu. Fırtınanın etkilediği bazı bölgelere, devrilen ağaçlar ve açıkta kalan elektrik hatları nedeniyle erişilemedi.

Sosyal medyada paylaşılan fırtına görüntülerinde devrilen ağaçlar nedeniyle yolların kapandığı görüldü.