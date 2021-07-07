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Zaroğlu'ndan Arıklı'ya: "Düş yakamızdan artık"

Bertan Zaroğlu Aytuğ Türkkan'ın sunduğu Kıbrıs'ın Nabzı'na konuştu..

07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:17
Zaroğlu'ndan Arıklı'ya: "Düş yakamızdan artık"

Bertan Zaroğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın dünkü açıklamalarına tepki göstererek, “Doktor oldu, psikolog oldu, yargıç oldu, Türkiye adına konuştu şimdi de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) adına konuşuyor. Sen kimsin be adam! Kendini ne zannediyorsun? YSK’nın adına konuşma cüretini nereden buluyorsun?” ifadelerini kullandı.

"TOPLU İMZA OLMAZ DİYOR, KATILIMA GELİNCE OLUYOR"

İstifa dilekçelerinin hepsinin ıslak imza ile olduğunu savunan Zaroğlu, “Kişilerin tüm bilgileri o kağıtlarda mevcut. Toplu imza olmaz diyor ama katılıma gelince oluyor… Sen aday olacağın süreçte 3 bin 800 sahte imzayı topladığında oldu” şeklinde konuştu.

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"DÜŞ YAKAMIZDAN!"

“Partiden ayrılırken sırf algı yaratmak için YSK’nın adına konuşma yapıyor” diyen Zaroğlu, Arıklı’yı hedef alarak sürdürdüğü konuşmasında şöyle devam etti:

“Sen kimsin be adam? Düş yakamızdan artık. Elimizi verdik kolumuzu kurtaramıyoruz. İstifa ettik düş yakamızdan artık. Hala daha çıkıp bununla ilgili manipülasyon, algı operasyonu yapıyor. Bunlara gerek yok. Partiyi de sana teslim ettik daha ne istiyorsun bizden?

3 bin 800 imza var diye şov yaptığında bunun yalan çıktığını bütün halk gördü. Sen çıkıp utanmadan ben polise gideceğim diyorsun… İnsanın biraz yüzü kızarır!”

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Anahtar Kelimeler:
Bertan ZaroğluErhan Arıklı
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