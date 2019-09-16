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Zaroğlu İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nü eleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu "İkamet ve Vizeler Tüzüğü"nü eleştirdi.

Zaroğlu İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nü eleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu "İkamet ve Vizeler Tüzüğü"nü eleştirdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:46
Zaroğlu İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nü eleştirdi

 
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu yazılı açıklama yaparak, İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nün “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başta olmak üzere, KKTC’ ye gelen yabancı uyruklu kişilere, tek kelimeyle işkence yapmak için” hazırlandığını öne sürdü.
“Bu tüzüğü hazırlayanların, iyi niyetli olduklarını söyleyebilmek, asla mümkün değildir” diyen Zaroğlu şöyle devam etti: “Şöyle ki ülkeye giriş çıkışların kontrol edilmesi, kaçak iş gücünün önlenmesi, elbette ki,  YDP’nin de, en başından beri üzerinde durduğu bir konudur.
Ancak ülkeye giriş çıkışları kontrol etme bahanesi ile her gelen yatırımcı ve çalışma izinli kişiyi adeta potansiyel suçlu gibi gören bir anlayış, reform diye takdim edilmez.”

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Zaroğlu konuyla ilgili bazı örnekler de verdi: “Mesela; yeni tüzüğe göre, ülkeye gelen bir yatırımcıya, girişte en fazla 1 ay ikamet izni (vize) verilecektir. Şayet o kişi, işlerini devam ettirmek istiyorsa, 30 günün sonunda, mutlaka ülkeden çıkış, yapmak ve tekrar geri gelmek zorunda kalacaktır. Mesela; ülkeye gelen ve 90 gün kalan bir kişinin, ki buna Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahildir. KKTC' ye tekrar gelebilmesi için, aradan 90 gün geçmesi, yani KKTC de kaldığı süre kadar, bir süreyi de ülkesinde geçirmesi gerekmektedir.
Ve yine mesela; KKTC de konut alan eşler, şayet bu konutu ortak almışlar ise, bunlardan sadece bir tanesine oturum izni verilecek, diğeri ise başının çaresine(!) bakacaktır. Ülkede çalışma izinli olarak kalan kişilerin ailelerin aile fertlerinin, tüzükte sınırlı olarak sayılan,  sadece birkaç tanesi, burada kalabilecek, ancak asgari ücretin bir kaç katı geliri olduğunu bu esnada tevsik etmek zorunda kalacaktır. Bu tüzük sayesinde, 60 yaş üzeri insanlar bile, kendi ülkelerinde kazandıklarını burada harcamaktan vazgeçecekler, çünkü ilk üç yıl içerisinde, her yıl, zorunlu olarak ikamet tezkeresi kuyruğuna gireceklerdir”.
Konuyla ilgili İçişleri Ayşegül Baybars ve hükümeti de eleştiren Zaroğlu, YDP olarak bu tüzüğü kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.
“Partimiz, bu tüzüğü hazırlayan, İçişleri Bakanı ve bu tüzüğe onay veren Bakanlar Kurulunu, halka şikayet etmeyi kendisine misyon edinmiştir” diyen Zaroğlu, hukukçularının bu tüzüğün iptali için çalışmaya başladığını kaydetti. 
 

Son Güncelleme: 16.09.2019 16:57
Anahtar Kelimeler:
Bertan Zaroğlu Vizeler Tüzüğü
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