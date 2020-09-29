YSK, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ve Anayasa Değişikliği Halkoylaması İçin Seçmen Kartı Dağıtılmamasına Karar Verdi

SEÇMEN, NEREDE OY KULLANILACAĞINI İNTERNETTEN VEYA TELEFONLA İLÇE SEÇİM KURULLARINDAN ÖĞRENİLEBİLECEK

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa Değişikliği Halkoylaması için sandık başına gidecek seçmenlere COVİD-19 önlemleri çerçevesinde seçmen kartı dağıtılmayacak. Vatandaşlar nerde oy kullanacağıyla ilgili bilgiyi, mahkemelerle YSK’nın resmi internet sitesinden ya da telefonla ilçe seçim kurullarından öğrenebilecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, seçim sürecinde elden broşür dağıtımını yasaklama kararı uyarınca Yüksek Seçim Kurulu, 11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili seçmen kartı dağıtılmamasına karar verdi.

YSK’nın 24 numaralı duyurusuna göre, seçmenler, http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerindeki ‘Nerede oy kullanacağım’ linkine tıklayarak, kimlik kartı numarasını ve doğum tarihini girerek oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebilecek.

Ayrıca aşağıda belirtilen telefon numaralarından da bilgi edinilebilecek:

“Yüksek Seçim Kurulu : 227 72 77 - 228 92 59 Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu : 227 50 86 - 227 30 47 227 50 87 Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu : 366 02 32 - 366 23 32 Girne İlçe Seçim Kurulu : 815 72 46 - 815 68 70 815 60 07 Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu : 714 25 92 - 714 65 99 İskele İlçe Seçim Kurulu : 371 35 95 - 371 35 92 371 35 80 - 371 35 81 Lefke İlçe Seçim Kurulu : 714 25 93 - 714 65 99”

(RÇ/ŞEB)