Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1178
ALTIN
487.962
DOLAR
7.8815
STERLİN
10.2936
EURO
9.2973
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
Gerçek seçim şimdi
Gerçek seçim şimdi
Evde ölmenin riski
Evde ölmenin riski
Özersay’ın sahnesi sona erdi
Özersay’ın sahnesi sona erdi
banner376

Yrd. Doç. Dr. Önder, Rum polisini eleştirdi

Yrd. Doç. Dr. Önder: Rum polisi 100 kişilik bir gruba bile engel olamıyorsa, federatif çözümde Türklerin canını, malını nasıl koruyacak?

13 Ekim 2020 Salı 14:00
Yrd. Doç. Dr. Önder, Rum polisini eleştirdi
banner337
banner351

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rumların eylem ve taşkınlıklarını yorumladı.

Yrd. Doç. Dr. Önder açıklamasında, Maraş’ın bir kısmının açılmasını protesto eden eylemcilerin, yaktıkları hava fişekleri KKTC tarafına atmaya kalktıklarını ancak, attıkları havai fişeklerin Birleşmiş Milletler kontrolündeki otluk alana düşmesi sonucu yangın çıktığını hatırlattı.

Yrd. Doç. Dr. Önder yorumunun devamında şunları söyledi;

“Aynı kapıda, 8 Ağustos 1996’ta motosikletli Rumlar, Derinya sınırını delmek istemişti. Çıkan arbedede Tasos İsak adlı bir Rum ölmüştü. Bu olaydan 3 gün sonra, 11 Ağustos’ta yine Derinya’da toplanan Rumlar, gösteri yapmıştı. Solomos Solomu adlı bir Rum, sınırdaki Türk bayrağı direğine tırmandığı sırada vurularak öldürülmüştü.

1996’da kapanan kapı, Türk ve Rum tarafının karşılıklı iyi niyeti kapsamında, 2018 Kasım’ında yeniden açıldı.

Fanatizm politikalarının dünyada en yüksek seviyede tecelli ettiği Rumlar, Derinya’da heykelini diktiler, Solomu’nun. Sonunu düşünmeden bayrağa saldıran Solomu’yu kahraman ilan ettiler. Bu aşırı zihniyetin artıkları, dün yine saldırmaya, kendilerince sataşmaya kalktılar.

Yahu! Be ey gafiller, be ey zavallılar;

Aynı hatayı bir daha yapmaya kalkarsanız, Kundakçı paşa gibi onlarca, yüzlerce vatan evladının hazırda beklediğini bilmez misiniz?

Bu ne cüret, bu ne şımarıklık, bu ne terbiyesizliktir?

Bu güzel adayı 1974 öncesindeki çatışma ve kaos ortamına geri döndürmekse niyetiniz, avucunuzu yalarsınız.

Rum polisi 100 kişilik bir gruba bile engel olamıyorsa, federatif çözümde Türklerin canını, malını nasıl koruyacak?

Bu aşırı davranışlar, karşı tarafı da sertleştirir, aşırılaştırır, anlamaz mısınız?

Türk tarafı da Kundakçı paşa’nın heykelini diksin o zaman aynı yere. Böylece belki şuursuzca, aptalca ve fanatik davranışlardan vazgeçer Rumlar.

banner341
Son bir not: Bu tarz provokatif eylemler devam ederse, Başbakan Ersin Tatar’ın, ikinci turda Cumhurbaşkanı seçilme şansı artacaktır.”

banner360
Son Güncelleme: 13.10.2020 14:52
Anahtar Kelimeler:
Derinya OlaylarRum Polisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı CTP’de
Akıncı CTP’de
Lordoslar duygu dolu anlar yaşadı
Lordoslar duygu dolu anlar yaşadı
Hayvan Refahı (değişiklik) yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu
Hayvan Refahı (değişiklik) yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu
Arabanın çarptığı yaya yoğun bakımda!
Arabanın çarptığı yaya yoğun bakımda!
Hanehalkı işgücü anketi “telefonda veri derleme” yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek
Hanehalkı işgücü anketi “telefonda veri derleme” yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek
DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı  açılış töreni gerçekleştirildi
DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı  açılış töreni gerçekleştirildi
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
Tatar CTP’de…
Tatar CTP’de…
Türk Birliği Dayanışma Derneği'nden öğrencilere 30 tablet
Türk Birliği Dayanışma Derneği'nden öğrencilere 30 tablet
HP seçim sonuçlarını değerlendiriyor
HP seçim sonuçlarını değerlendiriyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim