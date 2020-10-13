Yrd. Doç. Dr. Önder, Rum polisini eleştirdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rumların eylem ve taşkınlıklarını yorumladı.

Yrd. Doç. Dr. Önder açıklamasında, Maraş’ın bir kısmının açılmasını protesto eden eylemcilerin, yaktıkları hava fişekleri KKTC tarafına atmaya kalktıklarını ancak, attıkları havai fişeklerin Birleşmiş Milletler kontrolündeki otluk alana düşmesi sonucu yangın çıktığını hatırlattı.

Yrd. Doç. Dr. Önder yorumunun devamında şunları söyledi;

“Aynı kapıda, 8 Ağustos 1996’ta motosikletli Rumlar, Derinya sınırını delmek istemişti. Çıkan arbedede Tasos İsak adlı bir Rum ölmüştü. Bu olaydan 3 gün sonra, 11 Ağustos’ta yine Derinya’da toplanan Rumlar, gösteri yapmıştı. Solomos Solomu adlı bir Rum, sınırdaki Türk bayrağı direğine tırmandığı sırada vurularak öldürülmüştü.

1996’da kapanan kapı, Türk ve Rum tarafının karşılıklı iyi niyeti kapsamında, 2018 Kasım’ında yeniden açıldı.

Fanatizm politikalarının dünyada en yüksek seviyede tecelli ettiği Rumlar, Derinya’da heykelini diktiler, Solomu’nun. Sonunu düşünmeden bayrağa saldıran Solomu’yu kahraman ilan ettiler. Bu aşırı zihniyetin artıkları, dün yine saldırmaya, kendilerince sataşmaya kalktılar.

Yahu! Be ey gafiller, be ey zavallılar;

Aynı hatayı bir daha yapmaya kalkarsanız, Kundakçı paşa gibi onlarca, yüzlerce vatan evladının hazırda beklediğini bilmez misiniz?

Bu ne cüret, bu ne şımarıklık, bu ne terbiyesizliktir?

Bu güzel adayı 1974 öncesindeki çatışma ve kaos ortamına geri döndürmekse niyetiniz, avucunuzu yalarsınız.

Rum polisi 100 kişilik bir gruba bile engel olamıyorsa, federatif çözümde Türklerin canını, malını nasıl koruyacak?

Bu aşırı davranışlar, karşı tarafı da sertleştirir, aşırılaştırır, anlamaz mısınız?

Türk tarafı da Kundakçı paşa’nın heykelini diksin o zaman aynı yere. Böylece belki şuursuzca, aptalca ve fanatik davranışlardan vazgeçer Rumlar.