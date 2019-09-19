Yrd. Doç. Dr. Nuri, okul kaygısı yaşayan çocuklar için ebeveynlere tavsiyelerde bulundu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri, okula yeni başlayacak çocukların ilk günlerde kaygı yaşayabildiklerini belirterek, “Her ebeveyn okulun çocuk için yepyeni bir ortam olduğunu kabul etmeli ve kaygısını anlamalıdır” dedi.

Çocukların farklı kaygılar yaşayabileceğine dikkat çeken Nuri, “Çocuk, anne-babasının onu okula bırakmış gibi hissetmesinden ötürü kaygıya kapılabilir, ebeveynlerinden birine bir şey olacağı ya da onu okulda unutacakları kaygısı en sık karşılaştığımız sorunlar arasındadır” şeklinde açıkladı.

Yrd. Doç. Dr. Nuri, bu süreçte sadece çocukların kaygılı olmadığını hatırlatarak, ebeveynlerin de çocuğum ağlar mı? Ya da ona iyi bakabilecekler mi? gibi endişeler yaşayabildiklerini dolayısıyla çocuğun okula bırakılması sırasında bu endişelerin çocuğa da aktarıldığını belirtti.

Okula gitmemek için ağlayan çocuklar konusuna da değinen Nuri, bu çocukların okul süreleri adım adım artırılarak, okula götürülmelerini tavsiye etti. Yrd. Doç. Dr. Nuri, “Öncelikle çocuklar sınıfa oyun saatinde götürülebilir ve daha sonra buna etkinlik saati eklenecek şekilde okula geliş süresi öğretmenle planlanabilir” dedi.

Okul alışverişini çocukla birlikte yapmanın çocuğu okula hazırlama konusunda yardımcı olacağını aktaran Nuri, okulun ilk günü ise çocuğu okula mutlaka anne ya da babanın götürmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: Onu kimin alacağı söylenmeli. Küçük çocuklarda saat kavramı yoktur. O nedenle, “okul bittikten sonra seni gelip ben alacağım. Eğer işim uzarsa seni mutlaka baban alacak” şeklinde söylenmelidir.

Yrd. Doç. Dr. Nuri, çocuğa okulun eğlenceli yönlerinin anlatılması gerektiğini de hatırlatarak, “Okulda oynanacak oyunlar, öğrenilecek şarkılar, arkadaşlarla yapılacak etkinlikler özendirici şekilde aktarılmalıdır” dedi.

Birçok çocuğun okula alışma sorunu yaşamadığını kaydeden Nuri, küçük bir grubun sorun yaşadığını ve bu noktada ebeveynlerin bir psikoloğa başvurmaları gerektiğini söyledi.